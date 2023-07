Gaji Lionel Messi di Inter Miami Kabarnya Lebih dari Rp 700 Miliar Per Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesepak bola Lionel Messi kabarnya akan menerima gaji lebih dari Rp 700 miliar per tahun di Inter Miami. La Pulga menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan klub milik David Beckham tersebut.

Inter Miami telah resmi mengumumkan Messi sebagai rekrutan anyarnya pada Sabtu, 14 Juli 2023. Dalam sebuah video yang diunggah klub, dia tampak mengenakan jersey pink dengan nomor punggung 10.

Pemain berusia 36 tahun itu bergabung dengan Inter Miami setelah kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG) habis pada Juni lalu. Sebelumnya, Messi sempat diincar beberapa klub, di antaranya Barcelona yang menginginkan dia kembali dan klub Arab Saudi Al Hilal. Namun dia memutuskan untuk hijrah ke Major League Soccer (MLS).

La Pulga dikabarkan bakal menerima gaji sekitar 50-60 juta dolar AS atau sekitar Rp 748-897 miliar per tahun. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan gaji tertinggi di MLS, menggeser Lorenzo Insigne (Toronto FC) yang sebelumnya digaji 14 juta dolar AS atau sekitar Rp 184,3 miliar per tahun.

Lionel Messi mengenakan jersey Inter Miami. Dok. Inter Miami

Tak hanya itu, dalam klausul kontraknya, Messi juga disebut akan mendapatkan kompensasi pembagian pendapatan dari biaya langganan MLS Season Pass di Apple TV, serta sebagian keuntungan dari Adidas atas kepindahannya ke MLS. Sehingga, jika ditotal, nilai kontrak Messi diperkirakan mencapai 125-150 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,8-2,2 triliun.

"Saya sangat antusias untuk memulai langkah baru dalam karier saya bersama Inter Miami di Amerika Serikat," ujar Messi setelah resmi diumumkan sebagai pemain baru Inter Miami.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini merupakan kesempatan yang luar biasa dan bersama-sama kami akan melanjutkan pembangunan proyek luar biasa ini. Ide utamanya adalah bekerja sama dalam menggapai tujuan yang telah kami tetapkan," kata dia menambahkan.

Peraih tujuh gelar Ballon d'Or itu pun sangat bersemangat dan sudah tidak sabar memberikan kontribusinya kepada Inter Miami. Rencananya, pihak klub akan mengadakan acara penyambutan Messi bertajuk "The Unveil" pada hari ini Minggu, 16 Juli 2023 Stadion Fort Lauderdale.

Setelah itu, Lionel Messi dijadwalkan mengikuti sesi latihan perdana pada Selasa, 17 Juli 2023 dan diperkirakan debut kala Inter Miami berhadapan dengan Cruz Azul dalam laga Piala Liga MLS, Jumat, 21 Juli 2023.

THE GUARDIAN, ESPN

Pilihan Editor: Lionel Messi Gabung Inter Miami, David Beckham: Ini Mimpi yang Jadi Kenyataan