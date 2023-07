Hadir di Latihan Perdana, Lionel Messi Disebut Siap Debut Bersama Inter Miami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi tetap di jalur untuk melakukan debutnya di Inter Miami pada Jumat, 21 Juli 2023, setelah menjalani sesi latihan resmi pertamanya dengan klub MLS itu pada Selasa, 18 Juli 2023. Inter Miami telah lama mengincar pertandingan pembuka Piala Liga melawan tim Meksiko Cruz Azul untuk debut bintang timnas Argentina itu.

Messi telah menandatangani kontrak dua setengah tahun dengan bayaran antara US$ 50 juta dan US$ 60 juta per tahun atau antara Rp 750 miliar dan Rp 900 miliar yang dikonfirmasi pada Sabtu lalu sebelum diperkenalkan secara resmi di Stadion DRV PNK Miami di Fort Lauderdale keesokan harinya.

Setelah Messi berlatih bersama mantan rekan setim Barcelona dan sesama rekrutan baru Sergio Busquets, salah satu pemilik Inter Miami David Beckham mengonfirmasi bahwa dia mengharapkan pemenang Piala Dunia 2022 itu memainkan beberapa bagian dalam pertandingan hari Jumat.

"Kami tidak tahu apakah Leo akan menjadi starter atau apakah dia akan masuk, karena saya pikir pada akhirnya, dia harus siap," kata Beckham kepada ESPN. “Kami perlu melindunginya dan memastikan dia siap karena dia sedang berlibur.”

Beckham menambahkan Messi sudah berada di Miami selama sepekan dan dia berlatih sangat keras dan terlihat hebat. “Jadi saya pikir Leo dan (pelatih kepala) Tata (Martino) akan memutuskan kapan dia bermain dan kapan dia datang pada hari Jumat, tetapi suasananya di sini akan luar biasa, dan mudah-mudahan kami mendapatkan kemenangan.”

Pada Selasa, sebuah helikopter melayang di atas kepala, drone berdengung di sekitar lapangan dan sekitar 200 jurnalis berbaris di belakang kompleks untuk melihat Messi. Dia, seperti Busquets, melewati terowongan selamat datang sebagai bagian dari latihan pertama, berlari melewati rekan satu tim saat mereka berbaris, dan bertepuk tangan.

"Ini seperti Michael Jordan akan bermain di luar negeri," kata bek Inter Miami yang juga pemain timnas Amerika Serikat, DeAndre Yedlin. “Anda tahu itu seperti yang saya katakan, itu bukan sesuatu yang saya pikir akan terjadi saat saya bermain. Tapi saya sangat senang itu terjadi.”

Lebih banyak bintang internasional dapat segera bergabung dengan Messi. Pemilik sekaligus presiden klub Jorge Mas mengatakan bahwa mantan bek kiri Spanyol Jordi Alba sudah menandatangani kontrak dan klub masih bernegosiasi dengan Gremio untuk mendatangkan mantan pemain Barcelona lainnya Luis Suarez.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mas juga mengharapkan Busquets melakukan debutnya pada hari Jumat. Dia menantikan kesempatan penting bagi tim yang berjuang di papan bawah Wilayah Timur MLS setelah 11 pertandingan tanpa kemenangan.

"Pertandingan Jumat melawan Cruz Azul akan menjadi sangat penting bagi kami karena kami mengharapkan debut Lionel dan Busi (Busquets),” katanya kepada ESPN. “Kami ingin meningkatkan level kami dan mengincar hasil yang lebih baik. Tapi kami juga membutuhkan Lionel dan Tata untuk merasa baik dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan kota dan klub.”

"Saya pribadi menyukai pertandingan pertama Messi melawan tim dari Liga MX untuk penonton global, dan saya berharap Meksiko dan Amerika Serikat dapat menikmati dan merayakan kesempatan bersejarah ini.”

ESPN

Pilihan editor: Bayern Munchen Rekrut Bek Napoli Kim Min-jae dengan Kontrak Lima Tahun

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.