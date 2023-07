Jersey Lionel Messi Diserbu Penggemar, Berpeluang Pecahkan Rekor MLS

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Inter Miami kepada para penggemar klub pada Ahad malam, 16 Juli 2023. Stadion DRV PNK penuh sesak dan mata dunia menyaksikan momen bersejarah bagi MLS itu.

Gambar abadi dari perayaan akhir pekan lalu adalah Messi dan pemilik Inter Miami—David Beckham, Jorge Mas, dan Jose Mas—memegang jersey tim dengan ikon “Messi 10” di bagian belakang.

Itu adalah momen puncak dari proyek selama bertahun-tahun untuk memikat bintang dunia itu ke MLS. Pada usia 36 tahun, mungkin hanya ada beberapa tahun keajaiban Messi yang akan datang, tetapi penggemar di seluruh dunia sangat ingin memiliki momen itu.

Seperti dilansir AS pada Selasa, 18 Juli 2023, kaus Inter Miami dengan nama Messi di punggung mulai dijual di MLS Store pada Senin, 17 Juli 2023, dan para penggemar membanjiri toko untuk membeli barang yang akan segera menjadi koleksi. Messi adalah rekrutan terbesar dalam sejarah MLS dan permintaan akan jersey ikoniknya—yang dibanderol US$ 199,99 atau sekitar Rp 3 juta per kaus—diperkirakan bakal memecahkan semua rekor sebelumnya.

La Diez de Messi!

A close-up look at what the Leo Messi La Noche Inter Miami authentic jersey looks like.

Price is $199.99.

Thoughts on look and cost?#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/P1rf5VoL8C