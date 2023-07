Jadwal Pramusim Bayern Munchen setelah Menang 27-0 pada Uji Coba Perdana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Munchen mengawali agenda pramusim dengan luar biasa. Mereka menang dengan skor 27-0 saat menghadapi FC Rottach-Egern, Selasa malam, 18 Juli 2023.

Dalam laga di pusat pelatihan di Tegernsee, Jerman, itu permainan serius ditunjukkan para pemain Bayern meski lawan mereka ada pada level yang jauh di bawah. Mereka juga tetap tak menahan diri tim divisi kesembilan Liga Jerman sudah kebobolan banyak.

Dua gol yang sudah diciptakan Bayern Munchen saat pertandingan belum berjalan sampai lima menit. Jamal Musiala dan Serge Gnabry jadi dua pemain yang mengawali pesta gol hari ini.

Ketika waktu memasuki masa turun minum, tim asuhan Thomas Tuchel sudah unggul 18-0 atas FC Rottach-Egern.

Jamal Musiala total mengemas lima gol dalam laga itu atau quintrick. Selain gol di atas, empat gol tambahan dicetaknya di menit ke-13, 37, 42 dan 45.

Mathys Tel juga menciptakan lima gol di babak pertama yaitu pada menit ke-22, 28, 29, 34 dan 41. Adapun Gnabry menambah dua gol lagi pada menit ke-12 dan 44.

Gol lain diciptakan lima pemain berbeda. Yakni Alphonso Davies (menit 8), Konrad Laimer (20'), Noussair Mazraoui (28), Dayot Upamecano (31') dan Leroy Sane (41').

Pada babak kedua, Bayern Munchen mengganti seluruh pemain sejak awal, kecuali Maxim Choupo-Moting di menit ke-56. Meski begitu, tim berjuluk Die Roten masih bisa menambah sembilan gol ke gawang FC Rottach-Egern melalui lima pemain.

Marcel Sabitzer jadi bintang utamanya karena juga mencatatkan quintrick pada paruh kedua di menit ke-50, 54, 66, 71, dan 73. Empat gol lain masing-masing dicetak Raphael Guerreiro (75'), Ryan Gravenberch (84'), Kingsley Coman (87') dan Sadio Mane (90').

Ini bukan kali pertama Bayern Munchen menang telak atas FC Rottach-Egern dalam agenda pramusim. Empat tahun sebelumnya, pertandingan uji coba juga dilakukan dan mereka mampu menang dengan skor 23-0.

Selanjutnya, peraih 33 gelar kompetisi kasta tertinggi Liga Jerman itu akan bersua Manchester City pada agenda pramusimnya. Pertandingan bakal digelar di Tokyo, Jepang, 26 Juli 2023. Lalu dilanjut lawan Kawasaki Frontale pada dua hari berselang.

Bayern Munchen baru akan mengawali perjalanan di Bundesliga musim baru pada 18 Agustus 2023 menghadapi Wender Bremen.

Daftar Pencetak Gol Bayern Munchen Lawan FC Rottach-Egern:

Jamal Musiala (menit 3, 13, 37, 42, 45)

Serge Gnabry (4, 12, 44)

Alphonso Davies (8)

Konrad Laimer (20)

Mathys Tel (22, 28, 29, 34, 41)

Noussair Mazraoui (28)

Dayot Upamecano (31)

Leroy Sane (41)

Marcel Sabitzer (50, 54, 66, 71, 73)

Raphael Guerreiro (75)

Ryan Gravenberch (84)

Kingsley Coman (87)

Sadio Mane (90).

Jadwal Pramusim Bayern Munchen:

26 Juli 2023: Bayern Munchen vs Manchester City (Tokyo, Jepang)

29 Juli 2023: Kawasaki Frontale vs Bayern Munchen (Tokyo, Jepang)

2 Agustus 2023: Liverpool vs Bayern Munchen (Singapura)

7 Agustus 2023 Bayern Munchen vs Monaco (Singapura).

