Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2023-2024 Pekan Keempat, Klasemen, dan Top Skornya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 akan memasuki pekan keempat. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Jumat hingga Minggu, 21-23 Juli 2023.

Barito Putera akan berlaga di pekan ini dengan menyandang status sebagai penguasa klasemen. Mereka akan bermain Jumat, 21 Juli, dengan menyambangi markas Borneo FC.

Borneo FC akan menyambut tamnya dengan tekad kebangkitan. Mereka baru 1-2 dari Persis Solo dan kini masih tercecer di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 4, tertinggal 3 poin dari lawannya.

Juara bertahan PSM Makassar Sabtu, 22 Juli 2023, dengan menjamu Persib Bandung. PSM akan berusaha menjaga kebangkitan, sedangkan Persib akan mengejar kemenangan pertamanya.

PSM baru meraih kemenangan pertamanya, dengan skor 1-0 atas Persikabo 1973. Mereka ada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 4, unggul satu angka dari Persib yang terus bermain seri dalam tiga laga awalnya.

Jadwal pekan ini juga akan menghadirkan aksi Persija Jakarta di kandang Persita Tangerang. Keduanya akan bermain Sabtu, 21 Juli.

Persija baru saja meraih kemenangan pertana, dengan skor 4-1 atas Bhayangkara Presisi. Mereka ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 5, tertinggal satu angka dari Persita di urutan ketiga.

Jadwal lainnya pada pekan keempat tak kalah seru, termasuk Arema FC vs Bali United, Persebaya vs RANS Nusantara, dan Madura United vs Persis Solo.