Resmi Gabung dengan Lionel Messi di Inter Miami, Segini Gaji Mantan Bek Barcelona Jordi Alba

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan bek Barcelona Jordi Alba telah bergabung dengan Inter Miami hingga musim 2024 dengan opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga 2025. Klub Major League Soccer atau MLS itu mengungkapkannya pada Kamis, 20 Juli 2023.

Alba tiba dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Barcelona diakhiri dengan kesepakatan bersama pada Mei lalu setelah 11 tahun dia memperkuat klub Catalan itu. Bek kiri berusia 34 tahun itu akan bergabung dengan mantan rekan setim Barcelona Lionel Messi dan Sergio Busquets, yang tiba lebih awal ke tim Florida tersebut.

"Jordi adalah pemain yang ulung, dinamis, dan berpengalaman. Kami senang mendapatkan dia untuk terus memperkuat skuad kami," kata direktur utama sepak bola dan olahraga Inter Miami, Chris Henderson.

“Dia telah membuktikan selama lebih dari satu dekade bahwa dia adalah salah satu bek sayap terbaik dalam olahraga karena soliditas pertahanan dan kapasitasnya untuk berkontribusi dalam serangan,” ujarnya menambahkan.

Seperti dilansir AS, menurut beberapa laporan, karena kebijakan mengenai kuota tiga pemain yang gajinya di luar aturan pembatasan gaji (salary cap), gaji Alba di Inter Miami sejauh ini belum terungkap. Namun sejumlah laporan menyebutkan gajinya diperkirakan sekitar US$ 1,6 juta atau Rp 24 miliar per tahun.

Jordi Alba telah membuat 93 penampilan internasional untuk timnas Spanyol dan merupakan bagian dari skuad yang memenangi Euro 2012.

REUTERS | AS

