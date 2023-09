Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Kelima: AC Milan Menang, Juventus Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 23-24 September 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kelima. AC Milan menang, sedangkan Juventus kalah.

Rafael Leao membawa AC Milan mengamankan kemenangan tipis atas Hellas Verona dengan skor 1-0 pada pekan pertandingan di Stadion San Siro, Milan.

Gol tunggal dari Leao lahir ketika pertandingan hanya baru berjalan delapan menit setelah menerima umpan dari Olivier Giroud, demikian catatan Liga Italia.

Kemenangan ini belum mengubah posisi AC Milan. Mereka masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 12 poin dari lima pertandingan, kalah selisih gol dari Inter yang baru bermain empat kali. Hellas Verona menghuni posisi sembilan dengan raihan tujuh poin.

Dalam pertandingan lain, Juventus takluk 2-4 saat berlaga di kandang Sassuolo. Mereka menderita kekalahan pertamanya musim ini.

Juventus kebobolan oleh gol Armand Lauriente saat laga baru berlangsung 12 menit. Mereka membalas lewat gol bunuh diri Matis Vina pada menit ke-21.

Gol Domenico bertadi pada menit ke-41 membawa Sassuolo kembali unggul. Juventus kembali menyamakan kedudukan lewat Federico Chiesa pada menit ke-78.

Sassuolo kemudian memastikan kemenangan lewat gol Andrea Pinamonti (82) dan gol bunuh diri Federico Gatti (90),

Juventus menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 10, tertinggal dua poin dari Inter Milan. Sassuolo di posisi ke-11 dengan nilai 6.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sports)

Jumat, 22 September 2023

Salernitana vs Frosinone 1-1.

Lecce vs Genoa 1-0.

Sabtu, 23 September 2023

AC Milan vs Verona 1-0

Sassuolo vs Juventus 4-2

Lazio vs Monza 1-1.

Minggu, 24 September 2023

17:30 Empoli vs Inter Milan

20:00 Atalanta vs Cagliari

20:00 Udinese vs Fiorentina

23:00 Bologna vs Napoli

Senin, 25 September 2023

01:45 Torino vs AS Roma.

Klasemen Liga Italia

