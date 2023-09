Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Senin 25 September 2023: Borneo FC vs PSM Makassar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 pada Senin, 25 September 2023, akan menampilan laga terakhir pekan ke-13. Borneo FC akan menjamu PSM Makassar.

Borneo FC akan berusaha menjaga kebangkitan. Pekan lalu mereka menang 1-0 saat menjamu PSS Sleman. Hasil itu menempatkan mereka di posisi kedua klasemen dengan nilai 22, atau tertinggal lima angka dari Madura United.

PSM Makassar yang merupakan juara bertahan masih tercecer di posisi kesembulan klasemen. Mereka hanya menang dua kali dalam lima laga terakhirnya dan kini mengemas nilai 18 dari 12 laga.

Musim lalu, Borneo FC mampu menahan PSM 1-1 saat bermain di kandangnya. Namun, mereka kalah 0-3 saat menyambangi markas Juku Eja.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-13

Jumat, 22 September 2023

Rans Nusantara vs Persis Solo 1-2

Persita Tangerang vs Dewa United 1-0

PSIS Semarang vs Barito Putera 1-0.

Sabtu, 23 September 2023

Persikabo vs Persik 2-3

Persebaya Surabaya vs Arema FC 3-1

Bhayangkara FC vs Persib Bandung 1-2.

Minggu, 24 September 2023

PSS Sleman vs Madura United 1-1

Persija vs Bali United 1-1.

Senin, 25 September 2023

19.00 PSM vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

Klasemen Liga 1