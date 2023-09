Jadwal Liga Inggris dan Preview Pekan Ketujuh: Ada Tottenham vs Liverpool dan Man United vs Crystal Palace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris atau Premier League pekan ketujuh akan tersaji pada akhir pekan ini. Pertandingan antara Aston Villa vs Brighton di Villa Park akan menjadi laga pembuka pada Sabtu, 30 September 2023, pada pukul 18.30 WIB.

Brighton & Hove Albion yang berada di posisi ketiga sekaligus klub dengan gol terbanyak sejauh ini (18 gol) akan menghadapi Aston Villa, yang berada di urutan keenam. The Seagulls berusaha mengejar kemenangan kandang liga ke-10 berturut-turut.

Selain itu, juara bertahan Manchester City akan berusaha melanjutkan tren positif awal musim dengan bertandang ke markas Wolves. The Citizens yang meraih enam kemenangan dari enam pertandingan, akan melawan tim yang sedang bertengger di peringkat ke-16.

Kedua tim mengalami kekalahan di putaran ketiga Piala Liga Inggris. Manajer City Pep Guardiola menahan godaan untuk memainkan striker Erling Haaland saat timnya menelan kekalahan 1-0 di kandang Newcastle United pada hari Rabu lalu.

City tidak akan diperkuat gelandang tengah Rodri, yang menjalani larangan bermain tiga pertandingan. Tim Biru Langit berusaha memenangkan tujuh pertandingan pembuka kompetisi untuk pertama kalinya.

Arsenal, yang berada di peringkat kelima dan tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan liga terakhir, akan melawan tim peringkat ke-17, Bournemouth, satu-satunya tim non-promosi di Liga Inggris yang belum meraih kemenangan musim ini.

Manchester United akan bermain melawan Crystal Palace di Old Trafford pada hari Sabtu, 29 September 2023, untuk kedua kalinya dalam lima hari terakhir. Tim berjuluk Setan Merah sudah mengalahkan Crsytal Palace dengan skor 3-0 dalam pertandingan Piala Liga pada hari Selasa lalu.

Laga besar terjadi antara Tottenham Hotspur vs Liverpool. Tim asuhan Ange Postcoglou berusaha memutus tren positif Si Merah pada awal musim sekaligus memberikan kekalahan perdana untuk Jurgen Klopp musim ini.

Newcastle menjamu Burnley, tim yang pernah dilatih Eddie Howe, sementara West Ham United akan menjamu tim papan bawah Sheffield United, tim yang dihancurkan 8-0 oleh Newcastle akhir pekan lalu.

Everton membidik kemenangan ketiga saat menghadapi Luton Town. Kemenangan bisa mengangkat moral para pemain setelah mengalahkan Villa 2-1 di Piala Liga dan Brentford 3-1 akhir pekan lalu. Luton, yang memiliki satu poin, adalah tim dengan skor terendah di liga, dengan hanya tiga gol sejauh ini.

Jadwal Liga Inggris pekan ketujuh

Sabtu, 30 September 2023

18.30 WIB Aston Villa vs Brighton

21.00 WIB Bournemouth vs Arsenal

21.00 WIB Everton vs Luton Town

21.00 WIB Manchester United vs Crystal Palace

21.00 WIB Newcastle United vs Burnley

21.00 WIB West Ham United vs Sheffield United

21.00 WIB Wolves vs Manchester City

23.30 WIB Tottenham vs Liverpool

Minggu, 1 Oktober 2023

20.00 WIB Nottingham Forest vs Brentford

Selasa, 3 Oktober 2023

02.00 WIB Fulham vs Chelsea

