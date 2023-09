Jadwal Liga 1 Pekan Ke-14 Sabtu 30 September: 5 Laga, Aksi Persebaya dan Persija Live di Indosiar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Sabtu, 20 September 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-14. Ada lima pertandingan yang akan berlangsung sore dan malam.

Dua dari lima laga tersebut akan disiarkan langsung oleh Indosiar, yakni Dewa United vs Persebaya Surabaya dan Persis Solo vs Persija Jakarta. Sedangkan tiga lainnya masih bisa disaksikan lewat layanan Vidio.

Laga Dewa United vs Persebaya Surabaya akan jadi bentrokan dua tim papan tengah. Dewa United ada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 17. Sedangkan Persebaya di urutan kedelapan dengan nilai 21.

Persebaya lebih diunggulkan dalam laga ini. Musim lalu, mereka mampu terus menang dalam dua pertemuan melawan Dewa United.

Laga Persis Solo vs Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Manahan pada malam hari. Persis Solo akan menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka ada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 18, tertinggla tiga angka dari Persebaya di posisi kedelapan.

Jadwal Liga 1 lainnya malam ini adalah Arema FC vs PSS Sleman , PSIS Semarang vs PSM Makassar, dan Persik Kediri vs Bhayangkara FC.

Simak jadwal selengkapnya:

15.00 Dewa United vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

15.00 Arema FC vs PSS Sleman (Vidio)

15.00 PSIS Semarang vs PSM Makassar (Vidio)

19.00 Persik Kediri vs Bhayangkara FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

