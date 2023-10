Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-15: Ada Laga Besar Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Juga PSM vs Madura United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-15. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, 6-8 Okobter 2023.

Salah satu laga menarik untuk dinantikan adalah Persebaya Surabaya vs Persib Bandung. Kedua tim akan berhadapan di Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu sore, 7 Oktober 2023.

Persebaya akan berusaha menemukan konsistensi tampilannya. Mereka hanya menang dua kali dalam lima laga terakhirnya dan kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 22.

Persib Bandung akan datang dengan percaya diri setelah meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk dengan skor 5-0 atas Persita Tangerang. Kini Maung Bandung ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 24.

Laga lain yang tak kalah menarik adalah PSM Makassar vs Madura United. Juara bertahan yang terus tampil kedodoran akan menghadapi tim penghuni dua besar klasemen.

PSM Makassar gagal menang dalam dua pertandingan terakhirnya. Mereka hanya menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 18.

Madura United agal menang dalam dua pertandingan terakhirnya. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 27, hanya tertinggal satu angka dari Borneo FC di puncak klasemen. Borneo FC akan melawan Arema FC pada Jumat malam.

Jadwal Liga 1 lainnya pekan ini antara lain Rans Nusantara FC vs PSIS Semarang, Persikabo vs Persis Solo, dan Dewa United vs PSS Sleman. Selain itu ada Persija Jakarta vs Barito Putera Bhayangkara FC vs Bali United.

Persaingan berebut posisi top skor Liga 1 juga akan kembali terjadi pada pekan ke-15 nanti. Gustavo Almeida dos Santos, penyerang Arema FC, masih menjadi yang tertajam dengan 11 gol. Ia dibayangi David da Silva (Persib) yang terpaut tiga gol.