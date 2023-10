Presiden Jokowi Bakal Tonton Laga Perdana Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2023, Ini Harapan Erick Thohir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), Erick Thohir, berharap Timnas U-17 bisa memberikan penampilan terbaik pada Piala Dunia U-17 2023. Pada laga pertama melawan Ekuador, ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyaksikan pertandingan secara langsung.

“Kita berharap timnas dengan segala persiapan ketika menghadapi Ekuador tidak beban mental karena ini disaksikan oleh Bapak Presiden,” kata Erick saat jumpa pers di media center Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2023.

Erick meminta agar Timnas U-17 bisa tampil sebaik mungkin dan bermain lepas tanpa ada tekanan. Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut meminta kepada Tim Garuda Muda agar disiplin dalam menjaga formasi baik bertahan maupun menyerang dalam setiap pertandingan di Kejuaraan Dunia U-17.

Menurut Erick, kedisiplinan perlu menjadi perhatian para pemain Timnas U-17. "Kita harap mereka bermain lepas, tapi tetap jaga formasi pertahanan dan penyerangan, harus disiplin karena lawan-lawan jauh lebih kuat,” kata dia.

Selain itu, mantan presiden klub Serie A Inter Milan juga meminta Timnas U-17 Indonesia tidak memandang enteng lawan di grup A baik Ekuador, Panama, dan Maroko. Menurut dia, semua tim peserta Piala Dunia U-17 memiliki kualitas dan potensi yang harus diwaspadai.

Para pemain asuhan Bima Sakti, menurut dia, perlu fokus menerapkan rencana permainan dan berlaga dengan semangat tinggi di setiap pertandingan karena tak ada lawan yang boleh dianggap remeh. “Termasuk Panama jangan dilihat sebelah mata ya. Tentu kita fokus Ekuador, Panama, terus Maroko yang memang standar Eropa, tapi kan nggak tahu bola bundar,” kata Erick.

Timnas U-17 saat ini tengah melakukan pemusatan latihan di Jerman jelang Piala Dunia U-17. Beberapa uji coba sudah dilakoni oleh Iqbal Gwijangge dan kolega selama berada di Jerman. Erick mengatakan bahwa pemain Garuda Muda akan tiba di Indonesia dua minggu sebelum laga pertandingan Piala Dunia U-17 dimulai sehingga bisa kembali beradaptasi dengan kondisi suhu di tanah air.

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November-2 Desember 2023 di empat stadion meliputi Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung di Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebanyak 24 negara akan bersaing di turnamen dunia kelompok umur ini. Pada fase penyisihan grup, Indonesia yang berada dalam Grup A harus berjuang dalam tiga pertandingan di babak penyisihan grup melawan Ekuador, Panama, dan Maroko untuk dapat lolos ke babak 16 besar.

Hasil undian FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023.

Grup A : Indonesia, Ekuador, Panama, Maroko

Grup B : Spanyol, Kanada, Mali, Uzbekistan

Grup C : Brasil, Iran, Kaledonia Baru, Inggris

Grup D : Jepang, Polandia, Argentina, Senegal

Grup E : Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, Amerika Serikat

Grup F : Meksiko, Jerman, Venezuela, Selandia Baru

Jadwal Timnas Indonesia U-17

- 10 November Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

- 13 November Timnas Indonesia U-17 vs Panama (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB)

- 16 November Maroko vs Timnas Indonesia U-17 (Gelora Bung Tomo/Pukul 19.00 WIB).

Pilihan Editor: Terpilih Jadi Tuan Rumah Euro 2032 Bersama Turki, Italia akan Bangun 2-3 Stadion Baru