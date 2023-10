Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Sabtu Sinihari 14 Oktober: Ronaldo dan Mbappe Bikin Brace; Portugal, Prancis, dan Belgia Lolos ke Putaran Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola Kualifikasi Euro 2024 pada Sabtu dinihari, 14 Oktober 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketujuh. Timnas Prancis, Portugal, dan Belgia sama-sama menang dan lolos ke putaran final.

Prancis menang 2-1 saat berlaga di markas Belanda, Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Mereka langsung unggul lewat dua gol yang diborong Kylian Mbappe, lalu kebobolan oleh gol Quilindschy Hartman.

Kemenangan ini membuat Prancis lolos ke putaran final. Mereka belum pernah kehilangan poin dalam enam laga di Grup B dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 18. Belanda, yang sudah dua kali kalah, menghuni posisi ketiga dengan nilai 9. Di posisi dua ada Yunani, yang baru Irlandia 2-0, dengan nilai 12.

Prancis memiliki dua laga tersisa. Sedangkan Belanda masih memiliki tiga jadwal sisa. Posisi tersebut membuat Prancis sudah berhak atas tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman tahun depan.

Dalam pertandingan lain, Portugal menang 3-2 saat menjamu Slovakia. Cristiano memborong dua gol, termasuk satu dari titik penalti. Satu gol Portugal lain diceploskan Goncalo Ramos. Sedangkan gol Slovakia dicetak David Hancski dan Stanislav Lobotka.

Hasil ini memastikan Portugal lolos ke putaran final. Mereka mengemas nilai 21 dari 7 laga, unggul 9 poin dari Slovakia di posisi kedua. Ronaldo cs dipastikan bertahan di dua besar karena dengan tiga laga tersisa mereka sudah unggul 10 poin dari Luksemburg di posisi ketiga.

Belgia juga melaju setelah menang 3-2 di markas Austria. Mereka mendapat gol dari Dodi Lukebakio (2 gol) dan Romelu Lukaku, kemudian kebobolan oleh gol Konrad Laimer dan penalti Marcel Sabitzer.

Belgia memuncaki klasemen Grup F dengan nilai 16 dari 6 laga, unggul 3 poin dari Australia. Nilai Lukaku cs tak mungkin dikejar Swedia yang menempati posisi ketiga dengan 6 poin dan 3 laga tersisa.

Hasil Kualifikasi Euro 2024

(Pekan ketujuh)

Estonia vs Azerbaijan 0-2

Austria vs Belgia 2-3

Islandia vs Luksemburg 1-1

Irlandia vs Yunani 0-2

Liechtenstein vs Bosnia 0-2

Belanda vs Prancis 1-2

Portugal vs Slovakia 3-2.