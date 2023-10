Daftar 8 Tim yang Lolos ke Putaran Final Euro 2024, Terbaru Timnas Austria

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Austria lolos ke putaran final Euro 2024. Mereka merebut tiket ke Jerman seelah meraih kemenangan 1-0 di markas Azerbaijan dalam laga kualifikasi Grup F, Selasa dinihari WIB, 17 Oktober 2023.

Pemain pengganti, Marcel Sabitzer, menjadi pembeda dalam laga ini. Ia menctak gol dari titik penalti, pada menit ke-48, menyusul handball yang dilakukan bek Rahil Mammadov.

Kemenangan ini memastikan Austria finis di dua besar bersama dengan Belgia yang sudah lolos. Mereka lolos untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dan keempat secara keseluruhan. Austria menjadi tim kedelapan yang lolos ke putaran final.

Simak daftar lengkap tim yang Lolos ke Putaran Final Euro 2024:

1. Jerman (tuan rumah)

2. Spanyol (Grup A)

3. Skotlandia Grup A)

4. Prancis (Grup B)

5. Turki (Grup D)

6. Belgia (Grup F)

7. Austria (Grup F)

8. Portugal (juara Grup J).

Jadwal Kualifikasi Euro 2023 Malam Ini

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 masih akan berlangsung hingga Rabu dinihari, 19 Oktober 2023. Inilah jadwal tersisa pekan ini:

Selasa, 17 Oktober 2023

23:00 Finlandia vs Kazakstan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rabu, 18 Oktober 2023

01:45 Inggris vs Italia (RCTI)

01:45 Lithuania vs Hungaria

01:45 Malta vs Ukraina

01:45 Irlandia Utara vs Slovenia

01:45 San Marino vs Denmark (iNews)

01:45 Serbia vs Montenegro.

Tim yang Mungkin Lolos Malam Ini

Apakah Inggris atau Italia berpeluang lolos malam ini? Keduanya akan berhadapan di Grup C pada Rabu dinihari. Inggris saat ini menempati puncak klasemen dengan nilai 13, diikuti Italia (10) dan Ukraina (10).

Inggris bisa lolos ke putaran final bila menang atas Italia, asalkan dalam laga lain Ukraina juga harus kalah dari Malta. Inggris unggul rekor head-to-head dari Ukraina sehingga bila nilainya sama mereka yang berhak menempati posisi lebih atas dalam klasemen.

Hungaria juga bisa lolos dari Grup G. Syaratnya mereka bisa mengalahkan Lithuania dan dalam laga lain Montenegro kalah dari Serbia.

Pilihan Editor: Laga Belgia vs Swedia Dihentikan karena Ada Serangan Teroris Tewaskan 2 Orang di Brussel