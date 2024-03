Hasil Playoff Kualifikasi Euro 2024: 6 Tim Lolos ke Babak Final, Termasuk Timnas Polandia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perebutan tiga sisa tiket menuju putaran final Euro 2024 (Piala Eropa 2024) mencapai puncak. Enam tim sudah memastikan diri lolos ke babak final playoff kualifiksi.

Sebanyak 12 negara yang terbagi ke dalam tiga jalur berbeda saling berhadapan di babak Playoff Kualifikasi Euro 2024, untuk memperebutkan tiga tiket tersisa.

Jalur A mempertemukan antara Wales vs Finlandia dan Polandia vs Estonia. Di Jalur B, Bosnia dan Herzegovina menghadapi Ukraina sementara Israel melawan Islandia. Sedangkan di Jalur C Georgia menghadapi perlawanan Luksemburg, sementara itu Yunani menghadapi kazakhstan.

Pertandingan semifinal itu sudah berlangsung Jumat dinihari, 22 Maret 2024. Enam tim akan bertemu di tiga partai final, utnuk berebut tiket ke putaran final Euro 2024.

Inilah rangkuman hasilnya:

Jalur A

Timnas Polandia yang menjadi salah satu unggulan babak Playoff Kualifikasi Euro 2024, sukses membuktikan kualitas mereka pada pertandingan melawan Estonia setelah menang 5-1.

Kelima gol Polandia dicetak Przemyslaw Frankowski (22'), Piotr Zielinski (50'), Jakub Piotrowski (70'), Karol Mets (73'-gbd), Sebastian Szymaski (76'), sementara itu satu gol Estonia dicetak oleh Martin Vetkal pada menit ke-78.

Timnas Wales akan menjadi lawan Polandia di babak final Jalur A, setelah The Dragons tampil gemilang dengan menundukkan Finlandia 4-1.

Keempat gol Wales dicetak David Brooks (3'), Neco Williams (38'), Brennan Johnson (47'), Daniel James (86'), dan hanya dibalas Finlandia satu kali melalui Teemu Pukki (45').

Jalur B

Pada Jalur B, Timnas Islandia menjegal langkah Israel untuk melaju ke babak final dengan meraih kemenangan 4-1.

Israel sempat unggul melalui Eren Zahavi (31'-pen), tetapi dibalas Islandia lewat hat-trick Albert Thor Gudmundsson (39', 83', 87'), serta Arnor Traustason (42').

Islandia akan berhadapan dengan Timnas Ukraina di final Jalur B, yang secara dramatis mengalahkan Bosnia Herzegovina dengan skor 2-1.

Ukraina tertinggal lewat gol bunuh diri Mykola Matviyenko (56'-gbd), tetapi gol Roman Yaremchuk (85') dan Artem Dovbyk (88') menjadi penentu kemenangan atas Bosnia Herzegovina.

Jalur C

Pada Jalur C, Timnas Georgia yang lebih dulu bertanding menghadapi Luksemburg, berhasil memastikan diri lolos ke final setelah meraih kemenangan 2-0.

Dua gol Budu Zivzivadze (40', 63') memastikan langkah Georgia ke laga final Jalur C. Laga final akan digelar di ibu kota Georgia, Tbilisi, Rabu dinihari, 27 Maret 2024.

Georgia akan berhadapan dengan Timnas Yunani, yang tampil mengesankan setelah menundukkan Kazakhstan dengan skor 5-0.

Kelima gol Yunani ke gawang Kazakhstan dicetak oleh Anastasios Bakasetas (9'), Dimitris Pelkas (15'), Fotis Ioannidis (37'), Dimitrios Koumpelis (40'), Aleksandr Marochkin (86').

Babak final Playoff Kualifikasi Euro 2024 akan berlangsung pada 26 dan 27 Maret 2024.

