Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika Latin Pekan Ke-4: Argentina Mapan di Puncak, Brasil Turun ke Posisi 3

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Argentina kian mapan di puncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin setelah memenangi laga pekan keempat. Sedangkan Brasil kalah dan melorot ke posisi ketiga.

Argentina mengalahkan Peru dengan skor 2-0 di Stadion Nacional de Lima, Lima, Peru. Kedua gol Tim Tango diborong Lionel Messi.

Kemenangan ini memantapkan posisi Argentina di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 12 dari 4 laga, unggul lima poin dari Uruguay, Brasil, dan Venezuela.

Dalam laga lain, Uruguay mengalahkan Brasil 2-0. Kemenangan tersebut dipastikan oleh gol Darwin Nunez pada menit ke-42 dan Nicolas de la Cruz pada menit ke-77.

Brasil mendapat pukulan lain dalam laga ini. Neymar harus ditarik keluar di akhir babak pertama setelah menderita cedera lutut yang serius. Ia digantikan oleh Richarlison pada masa injury time.

Brasil gagal menang untuk kedua kali secara beruntun bagi Brasil. Sebelumnya mereka juga ditahan Venezuela 1-1.

Kini mereka tergeser ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 7, kalah selisih gol dari Uruguay. Venezuela, yang mengalahkan Cile 3-0, juga mengemas nilai 7 di posisi keempat.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

(Pekan keempat)

Venezuela vs Cile 3-0

Paraguay vs Bolivia 1-0

Ekuador vs Kolumbia 0-0

Uruguay vs Brasil 2-0

Peru vs Argentina 0-2.

Jadwal Berikutnya

Pekan kelima

17 November 2023

03:00 Bolivia vs Peru

05:00 Venezuela vs Ekuador

07:00 Argentina vs Uruguay

07:00 Kolumbia vs Brasil

07:30 Cile vs Paraguay.

Pekan Keenam

22 November 2023

06:00 Paraguay vs Kolumbia

06:30 Ekuador vs Cile

06:30 Uruguay vs Bolivia

07:30 Brasil vs Argentina

09:00 Peru vs Venezuela.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

No Tim Main Selisih Gol Poin 1 Argentina 4 7 12 2 Uruguay 4 3 7 3 Brasil 4 3 7 4 Venezuela 4 3 7 5 Kolombia 4 1 6 6 Ekuador 4 1 4 7 Paraguay 4 -1 4 8 Cile 4 -3 4 9 Peru 4 -5 1 10 Bolivia 4 -9 0

