5 Fakta Menarik Laga Timnas Inggris vs Italia di Kualifikasi Euro 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Laga antara Inggris vs Italia pada pertandingan lanjutan Grup C Babak Kualifikasi Euro 2024 berlangsung di Stadion Wembley pada Rabu dinihari, 18 Oktober 2023. Skuad asuhan Gareth Southgate berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Italia berkat dua gol Harry Kane dan satu gol Marcus Rashford. Italia mendapat gol lewat Gianluca Scamacca.

Kemenangan atas Italia ini memastikan langkah Inggris untuk maju ke putaran final Euro 2024. Timnas Inggris memimpin Grup C Kualifikasi Euro 2024 yang juga diisi oleh Italia, Ukraina, Makedonia Utara, dan Malta. Berkat kemenangan atas Italia, The Three Lions makin mantap di posisi puncak klasemen Grup C dengan torehan 16 poin hasil dari lima kali menang dan sekali imbang dalam enam laga.

Ukraina membuntuti dengan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup C Kualifikasi Euro 2024 dengan koleksi 13 poin. Ukraina berhasil meraih empat kemenangan, sekali imbang dan dua kali kalah dari tujuh laga.

Italia berada di posisi ketiga dengan perolehan 10 poin. Namun, Gli Azzuri baru bertanding enam kali dengan hasil tiga kemenangan sekali imbang dan dua kali kalah. Timnas Inggris yang sudah pasti lolos masih menyisakan pertandingan menghadapi Malta dan Makedonia Utara, dua tim dengan posisi terrendah di Grup C dan hasilnya sudah tidak berpengaruh lagi.

Sejumlah fakta menarik muncul seusai pertandingan Inggris melawan Italia. Pencapaian Harry Kane yang mencetak dua gol pada laga ini juga masuk.

Berikut ini 5 fakta menarik seputar pertandingan Inggris vs Italia

1. Ini menjadi kemenangan kandang pertama Inggris atas Italia sejak November 1977. Hasil ini melengkapi kemenangan pada bulan Maret lalu di Naples pada laga Kualifikasi Euro 2024.

2. Harry Kane telah mencetak 61 gol untuk Inggris. Ia terlibat dalam 32 gol dalam 30 penampilan terakhir untuk the Three Lions (26 gol dan enam assist), termasuk selalu mencetak gol atau mencetak assist dalam 10 laga terakhir.

3. Inggris sebelum laga melawan Italia hanya sekali mengalami kekalahan dalam 62 laga kualifikasi turnamen mayor (Piala Dunia atua Euro) dan tak terkalahkan dalam 35 laga kandang (31 menang, 4 imbang), sejak kalah dari Kroasia pada 2007.

4. Dari 61 gol Harry Kane untuk Inggris, 24 di antaranya ia cetak di Wembley, catatan tersebut melampaui torehan Bobby Charlton yang mencetak 23 gol di stadion legendaris tersebut.

5. Jude Bellingham terlibat dalam 16 gol dalam 13 pertandingan musim ini, untuk Real Madrid (10 gol 3 assist dalam 10 laga) dan Inggris (1 gol 2 assist dalam 3 laga).

