Jadwal dan Preview Liga Inggris Akhir Pekan ini: Ada Chelsea vs Arsenal dan Liverpool vs Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan dalam kompetisi Liga Inggris akan kembali bergulir akhir pekan ini. Sebanyak empat tim mencoba mempertahankan posisi di papan atas klasemen Liga Inggris, yaitu Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool (17).

Selisih poin yang tipis membuat masih ada kemungkinan besar pergeseran posisi sebelum jeda internasional digelar pada bulan November mendatang. Namun, itu semua tergantung hasil setiap klub.

Berikut ini rangkuman jadwal pertandingan kandang (K) dan tandang (T) setiap tim peringkat empat besar Liga Inggris, dalam empat laga ke depan.

1. Tottenham Hotspur

Empat laga ke depan: Fulham (K), Crystal Palace (T), Chelsea (K), Wolves (T)

Penampilan Tottenham Hotspur bersama Ange Postecoglou sejauh ini cukup menjanjikan. Itu membuat mereka sementara memuncaki klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Namun, Ange Postecoglou harus mewaspadai penurunan performa setelah jeda internasional. Salah satu lawan yang akan mereka hadapi adalah Chelsea yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan awal musim.

Kejutan juga bisa mereka dapatkan dari Fulham akhir pekan ini. Kemenangan membuat mereka bisa bertahan di puncak klasemen. Setelah itu, Crystal Palace hingga Wolves yang dikenal punya serangan balik berbahaya, akan menjadi batu sandungan.

2. Arsenal

Empat laga ke depan: Chelsea (T), Sheffield United (K), Newcastle United (T), Burnley (K)

Arsenal langsung berhadapan dengan Chelsea pada laga tandang setelah jeda internasional bulan Oktober. Kemenangan atas Manchester City pada laga terakhir membuat The Gunners menjadi tim yang semakin diwaspadai.

Namun, kebangkitan Chelsea tak bisa dipandang sebelah mata, The Blues mulai merangkak naik setelah menjalani performa buruk di awal musim, sementara Newcastle United menjadi salah satu tim lain yang diprediksi cukup sulit untuk dikalahkan dalam daftar ini.

Mikel Arteta tak akan membiarkan momentum kemenangan dari Manchester City hilang setelah jeda internasional, The Gunners tentu tak mau terus berada di bawah bayangan Tottenham Hotspur.

3. Manchester City

Empat laga ke depan: Brighton & Hove Albion (K), Manchester United (T), Bournemouth (K), Chelsea (T)

Dalam empat pertandingan ke depan, Manchester City akan berhadapan dengan Manchester United dan Chelsea dalam dua laga tandang. Meski performa kedua tim tersebut sedang tidak baik, The Citizens tetap harus waspada.

Manchester United dan Chelsea yang menjalani awal musim buruk, tentu akan melakukan perubahan setelah jeda internasional untuk mengembalikan performa mereka. Namun, City perlu fokus terlebih dulu menghadapi tim kuda hitam Brighton & Hove Albion asuhan Roberto De Zerbi. The Seagulls akan menjadi tantangan lain bagi skuad asuhan Pep Guardiola tersebut.

4. Liverpool

Empat laga ke depan: Everton (K), Nottingham Forest (K), Luton Town (T), Brentford (K)

Liverpool akan menjalani tiga laga kandang dari empat laga ke depan sebelum jeda internasional bulan November, salah satu lawan mereka adalah Everton. Sebelumnya, Liverpool kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur, dan kemudian ditahan imbang 2-2 oleh Brighton & Hove Albion, yang membuat sekarang mereka menghuni peringkat empat klasemen.

Liverpool butuh kemenangan untuk menjaga jarak dengan Tottenham Hotspur yang sementara memimpin klasemen. Mereka juga perlu menjaga jarak dengan tim-tim lain yang berpeluang mengubah peta persaingan empat besar Liga Inggris.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-9

Sabtu 21 Oktober 2023

18.30 WIB Liverpool vs Everton

21.00 WIB Brentford vs Burnley

21.00 WIB Bournemouth vs Wolves

21.00 WIB Nottingham Forest vs Luton Town

21.00 WIB Manchester City vs Brighton

21.00 WIB Newcastle United vs Crystal Palace

23.30 WIB Chelsea vs Arsenal

Minggu 22 Oktober 2023

02.00 WIB Sheffield United vs Manchester United

22.30 WIB Aston Villa vs West Ham

Selasa 24 Oktober 2023

02.00 WIB Tottenham Hotspur vs Fulham

SKOR.ID | SKYSPORTS

