Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Kesembilan: Liverpool Tekuk Everton 2-0 Berkat Brace Mohamed Salah

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil mengalahkan Everton dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan kesembilan di Anfield, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Mohamed Salah memborong kedua gol dalam laga ini. Gol pertama dicetak dari titik penalti, pada menit ke-75. Gol kedua diciptakan penyerang asal Mesir ini pada masa injury time, setelah memanfaatkan umpan Darwin Nunez.

Kedua gol ini tercipta setelah Everton bermain dengan 10 orang. Ashley Young mendapat kartu kuning kedua sehingga harus meninggalkan lapangan pada menit ke-37.

Hasil ini mempertahankan rekor The Reds yang hanya kalah satu kali dalam derby Merseyside di kandangnya pada abad ini.

Kemenangan ini juga menjadi kebangkitan bagi Liverpool setelah dalam dua laga sebelumnya gagal menang. Tim asuhan Jurgen Klopp ini pun untuk sementara naik ke puncak klasemen.

Mereka mengemas nilai 20, unggul selisih gol dari Tottenham Hotspur dan Arsenal yang ada di bawahnya. Spurs akan bermain melawan Fulham Minggu malam, sedangkan Arsenal akan melawan Chelsea malam ini.

Bagi Everton, hasil ini menjadi kekalahan ketiga dalam lima laga. Mereka masih tercecer di posisi 16 klasemen dengan nilai 7, hanya unggul 3 poin dari Burnley di zona degradasi.

Jadwal Liga Inggris malam ini masih akan menghadikan sejumlah laga menarik. Selain Chelsea vs Arsenal, juga ada laga Manchester City vs Brighton, Newcastle United vs Crystal Palace, dan Sheffield United vs Manchester United.

