Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-11: Girona Kalahkan Celta Vigo 1-0, Geser Real Madrid dari Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Girona berhasil menggeser Real Madrid dari puncak klasemen Liga Spanyol, setidaknya untuk sementara. Mereka menang 1-0 saat menjamu Celta Vigo dalam laga pekan ke-11, Sabtu dinihari, 28 Oktober 2023.

Gelandang Yangel Herrera menjadi penentu dalam laga ini. Ia mencetak gol dengan tembakan mendatar yang akurat dari tepi kotak penalti pada menit pertama masa injury time.

Hasil ini menjaga kisah kejutan Girona di musim ini. Mereka baru mengalami satu kekalahan dalam 11 laga dan kini menempati puncak klasemen dengan mengumpulkan 28 poin dan unggul tiga poin dari tim peringkat kedua Real Madrid.

Keunggulan itu belum menghitung hasil Real Madrid pada pekan ke-11. Mereka akan akan mengunjungi tim Barcelona yang menempati peringkat ketiga dengan 24 poin, pada Sabtu malam. Celta berada di urutan ke-18 dengan enam poin.

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 28 Oktober 2023

Girona vs Celta Vigo 1-0

19:00 Almeria vs Las Palmas

21:15 Barcelona vs Real Madrid

23:30 Mallorca vs Getafe

Minggu, 29 Oktober 2023

02:00 Cadiz CF vs Sevilla

20:00 Betis vs Osasuna

22:15 Rayo Vallecano vs Real Sociedad

Senin, 30 Oktober 2023

00:30 Ath Bilbao vs Valencia

03:00 Atletico Madrid vs Alaves

Selasa, 31 Oktober 2023

03:00 Granada vs Villarreal.

Klasemen Liga Spanyol