Lawan Real Madrid di El Clasico, Barcelona Pakai Jersey Bergambar Lidah dan Bibir The Rolling Stones

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona akan mengenakan seragam dengan logo lidah dan bibir ikonik The Rolling Stones dalam El Clasico melawan Real Madrid di Liga Spanyol Sabtu malam ini, 28 Oktober 2023. Hal itu bersamaan dengan perilisan album baru grup musik asal Inggris itu, Hackney Diamonds, yang tersedia pada 20 Oktober lalu. Album itu baru itu meluncur 18 tahun setelah album terakhir mereka.

Barcelona bekerja sama dengan layanan streaming musik Spotify sebagai sponsor jersey sejak awal 2022 dan hal ini membuka beberapa peluang, termasuk mengadakan kampanye yang menampilkan Drake dan penyanyi Spanyol, Rosalia.

Dengan kebutuhan keuangan yang cukup besar dalam agenda klub Catalan itu, penjualan kaus klub kepada jutaan penggemar mereka adalah salah satu pendekatan untuk menambah pundi-pundi uang klub.

DONE DEAL!

FC Barcelona and @RollingStones sign deal ahead of the next #ElClásico thanks to @Spotify . 28/10/2023 pic.twitter.com/bfH7tpw5Lp