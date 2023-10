Raih Gerd Muller Trophy, Erling Haaland Singgung Peran Rekan Setimnya di Manchester City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Manchester City Erling Haaland meraih penghargaan Gerd Muller Trophy dalam acara puncak Ballon d'Or 2023 di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa dinihari WIB, 31 Oktober. Ia merasa tersanjung dan menyebut kemenangan tersebut tak lepas dari peran rekan setimnya di Manchester City.

"Sebuah kehormatan dapat menerima penghargaan Gerd Muller Trophy," ujar dia. "Saya tidak akan memiliki jumlah gol yang banyak musim lalu tanpa bantuan dari rekan setim saya (di Manchester City). Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk menikmati musim yang luar biasa bersama-sama."

Gerd Muller Trophy merupakan sebuah penghargaan yang diberikan untuk pemain dengan posisi striker dan diprakarsai oleh majalah France Football. Pertama kali diberikan pada 2021, trofi tersebut sempat bernama Striker of the Year dan Best Striker Award sebelum akhirnya berganti nama pada 2022.

Nama Gerd Muller Trophy diambil dari penyerang legendaris asal Jerman, Gerd Muller yang begitu fenomenal di masa kejayaannya. Sepanjang kariernya di era 60-an hingga 70-an, dia mencatatkan 775 gol dari 725 penampilan di level klub dan tim nasional.

Indikator penilaian pemenang Gerd Muller Trophy dinilai dari jumlah golnya selama satu musim, baik di level klub maupun tim nasional. Haaland musim lalu mengoleksi total 56 gol dari 57 penampilan bersama Manchester City dan timnas Norwegia.

Pemain berusia 23 tahun itu merasa bangga dengan pencapaiannya musim lalu hingga sekarang mampu memenangkan Gerd Muller Trophy. Namun, dia tak puas dan akan berupaya mengulangi lagi kejayaan Manchester City pada musim ini.

"Kami bekerja keras setiap hari untuk memenangkan setiap pertandingan dan setiap kompetisi yang dimainkan. Saya bangga dengan pencapaian kami sebagai tim musim lalu, tapi sekarang fokus kami adalah kembali mengulang semua pencapaian tersebut pada musim ini," ucap Haaland.

Erling Haaland menjadi peraih Gerd Muller Trophy ketiga setelah pada dua edisi sebelumnya selalu dimenangkan oleh penyerang Barcelona Robert Lewandowski. Kala itu, saat memenangkan penghargaannya, Lewandowski masih berseragam Bayern Munchen.

MAN CITY

