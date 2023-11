Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Arab Saudi Pekan Ke-12: Al Nassr Kalahkan Al Khaleej 2-0, Ronaldo Cetak Gol dan Beri Assist

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Al Nassr berhasil menang 2-0 saat menjamu Al Khaleej dalam pertandingan Liga Arab Saudi pekan ke-12, Minggu, 5 November 2023. Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol dan memberi assist.

Ronaldo membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-26. Bintang asal Portugal ini menjebol gawang lawan setelah mendapat umpan dari Abdulrahman Ghareeb.

Ini menjadi gol ke-12 Ronaldo di Liga Arab Saudi musim ini. Ia kian mapan di puncak daftar top skor, unggul tiga gol dari Aleksandar Mitrovic (Al Hilal).

Gol kedua Al Nassr dicetak Aymeric Laporte pada menit ke-58. Gol ini tercipta berkat assist dari Ronaldo.

Al Nassr meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 28, tertinggal empat angka dari Al Hilal yang pekan ini menang 2-0 di kandang Al Fateh.

Al Khaleej gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka ada di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 10.

Al Nassr selanjutnya akan menghadapi Al Wehda pada 11 November. Sedangkan Al Hilal akan melawan Al Taawon sehari sebelumnya.

Hasil dan Jadwal Liga Arab Saudi

(Pekan ke-12, Live SPOTV)

Jumat, 3 November 2023

Al Fateh vs Al Hilal 0-2

Al Taee vs Al Feiha 3-3

Al Shabab vs Al Ittihad 1-0.

Sabtu, 4 November 2023

Abha vs Al Akhdoud 3-2

Al Ettifaq vs Al Raed 0-0

Al Nassr vs Al Khaleej 2-0.

Minggu, 5 November 2023

22:00 Al Hazem vs Al Wehda

22:00 Al Taawon vs Damac

Senin, 8 November 2023

01:00 Al Ahli SC vs Al Riyadh.

