Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-11: Juventus Kalahkan Fiorentina 1-0, AS Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Senin dinihari, 6 November 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-11. Juventus dan AS Roma sama-sama menang.

Juventus menang 1-0 di markas Fiorentina. Gol Fabio Miretti pada menit ke-10 memastikan kemenangan tersebut.

Pertandingan tetap berjalan meskipun wilayah Tuscany dilanda Badai Ciaran yang parah dan mengakibatkan banjir.

Hasil ini mengantar Juventus meraih 11 laga terbaik di awal musim, sejak meraih Scudetto pada 2019/20. Mereka baru sekali kalah dan kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 26, tertinggal dua angka dari Inter Milan.

Fiorentina terus kalah dalam tiga laga terakhirnya. Mereka ada di posisi kedelapan dengan nilai 17.

Fiorentina terfeser dari posisi ketujuh oleh AS Roma yang menang 2-1 atas Lecce. Gol di masa tambahan waktu oleh Sardar Azmoun dan Romelu Lukaku memastikan kemenangan kandang itu, setelah mereka kebobolan oleh gol Pontus Almqvist.

Kemenangan keempat dari lima pertandingan liga mengantar mereka mengunpulkan nilai 17, hanya terpaut empat poin dari zona Liga Champions dan tertinggal 11 poin di belakang Inter Milan. Lecce berada di urutan ke-11 dengan 13 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sports)

Sabtu, 4 November 2023

Bologna vs Lazio 1-0

Salernitana vs Napoli 0-2

Atalanta vs Inter Milan 1-2

AC Milan vs Udinese 0-1.

Minggu, 5 November 2023

Verona vs Monza 1-3

Cagliari vs Genoa 2-1

AS Roma vs Lecce 2-1

Fiorentina vs Juventus 0-1.

Selasa, 7 November 2023

00:30 Frosinone vs Empoli

02:45 Torino vs Sassuolo.

Klasemen Liga Italia

