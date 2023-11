Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-19, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-19. Rangkaian pertandingannya akan digelar lebih awal, mulai Rabu, 8 November 2023, dengan jeda pada Jumat dan Sabtu karena Piala Dunia U-17 2023 dan akan digelar kembali Minggu, 12 November.

Sejumlah laga menarik akan tersaji pada pekan ini. Tim penghuni puncak klasemen, Borneo FC, baru akan bermain pada Minggu, melawan Bali United. Saat ini, Borneo mengemas nilai 38, unggul lima angka dari Bali United yang ada di posisi ketiga.

Posisi kedua dihuni Persib Bandung, yang akan menjamu Arema FC pada Rabu sore. Persib mengemas nilai 34, unggul 17 poin dari Arema di posisi ke-16 yang merupakan zona degradasi.

Laga menarik lainnya pada pekan ini adalah Persija Jakarta vs Persikabo 1973, yang akan berlangsung Kamis malam, 9 November. Persija baru saja bangkit dan mennag 3-2 atas PSM Makassar. Mereka ada di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 23, unggul 9 angka dari lawannya yang ada di posisi 17.

Jadwal lainnya pada pekan ini antara lain Persik Kediri vs Madura United, Persis Solo vs PSS Sleman, Barito Putera vs Persebaya Surabaya, PSIS Semarang vs Persita Tangerang, Rans Nusantara FC vs Bhayangkara FC, dan Dewa United vs PSM Makassar.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-19

Rabu, 8 November 2023

15:00 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

15:00 Persik Kediri vs Madura United (Vidio)

19:00 Persis Solo vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio).

Kamis, 9 November 2023

15:00 Barito Putera vs Persebaya (Indosiar, Vidio)

15:00 PSIS Semarang vs Persita (Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

19:00 RANS Nusantara FC vs Bhayangkara (Vidio).

Minggu, 12 November 2023

19:00 Bali United vs Borneo FC (Vidio)

19:00 Dewa United vs PSM (Vidio).