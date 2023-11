Chelsea vs Manchester City 4-4, Mauricio Pochettino Menyesal Teriaki Wasit dan Tak Jabat Tangan Pep Guardiola

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino menyesali sikapnya setelah hasil imbang Chelsea vs Manchester City dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Inggris, Minggu, 12 November 2023. Ia tampak marah-marah kepada wasit hingga tak menjabat tangan pelatih Pep Guardiola seusai peluit panjang dibunyikan.

Pochettino terlihat masuk ke lapangan untuk menghampiri wasit Anthony Taylor sambil mengumpat. Namun dia dicegah beberapa staf tim Chelsea sebelum sampai di dekat wasit. Ia juga diganjar kartu kuning atas tindakannya itu.

"Saya perlu meminta maaf kepada Anthony (Taylor) dan para wasit. Saat itu saya merasa Raheem (Sterling) bisa mencetak gol kelima. Ketika laga berakhir, saya berpaling ke arah Anthony dan berkata, 'Apa yang Anda tahu sedang terjadi? Mengapa menghentikan aksi pada saat itu'," ujar dia setelah pertandingan. "Lalu, saya berbalik dan berkata, 'Saya layak dijatuhkan hukuman', karena saya melampaui batas."

Duel Chelsea vs Manchester City sendiri berakhir dengan skor imbang 4-4. Empat gol The Blues dicetak Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson, dan Cole Palmer. Sementara empat gol The Cityzens diciptakan Manuel Akanji, Rodri, dan dua gol oleh Erling Haaland.

Meluapnya emosi Pochettino menyebabkan ia tak sempat berjabat tangan dengan pelatih Pep Guardiola seusai laga. Ia pun meminta maaf karena saat itu fokusnya tertuju kepada wasit. Pelatih asal Argentina itu mengakui tindakannya bukan sesuatu yang baik untuk sepak bola.

"Saya ingin meminta maaf kepadanya (Guardiola). Saat itu saya tidak melihatnya dan hanya berfokus pada aksi tersebut. Jadi saya ingin meminta maaf kepada Pep," ucapnya. "Perilaku seperti ini bukan citra yang baik untuk saya dan untuk sepak bola."

Di sisi lain, Pep Guardiola tidak mempermasalahkan insiden yang terjadi selepas pertandingan. Menurut pelatih asal Spanyol ini, meningkatnya tensi bagi beberapa pihak merupakan hal yang lumrah terjadi dalam pertandingan sepak bola.

"Itu bukan masalah. Saya tidak ingin membicarakannya, itu baik-baik saja. Semua orang memiliki emosi itu dan itu terkadang terjadi juga dengan saya," tuturnya.

Hasil imbang ini membuat Manchester City yang ada di puncak klasemen sementara Liga Inggris gagal menjauh dari kejaran Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Sedangkan Chelsea masih tertahan di peringkat ke-10.

