Hasil Piala Dunia U-17 2023: Amerika Serikat Lolos ke 16 Besar Usai Menang 2-1 atas Burkina Faso

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Amerika Serikat berhasil memetik kemenangan kedua pada babak penyisihan Grup E Piala Dunia U-17 2023. Bertanding di Jakarta International Stadium (JIS) pada Rabu, 15 November 2023, AS berhasil mengalahkan Burkina Faso dengan skor 2-1.

Pada 15 menit pertama pertandingan, Burkina Faso hanya memiliki sekitar 26 persen penguasaan bola. Namun, mereka berhasil tampil mengancam gawang Amerika Serikat. Burkina Faso memiliki sejumlah upaya mencetak gol lewat Emmanuel Ouedraogo dan Araouna Outtara. Namun, peluang tersebut mentah.

Amerika Serikat kesulitan untuk menciptakan peluang meski menguasai bola lebih banyak. Satu-satunya peluang didapatkan lewat Peyton Miller pada menit ke-16, tetapi gagal terkonversi menjadi gol setelah bola mampu diamankan kiper Isidore Traore. Setelah peluang tersebut, duel lini tengah kedua tim berlangsung lebih sengit.

Burkina Faso mendapatkan peluang emas pada menit ke-39. Camara melepaskan tendangan dari batas kotak penalti. Namun, bola masih melayang tipis dari sisi kiri gawang kiper Traore.

Memasuki menit ke-45, Amerika Serikat berhasil membuka keunggulan. Setelah melakukan tusukan di sisi kanan, Paulo Rudisill melepaskan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Umpan tersebut mampu diteruskan ke gawang oleh Keyrol Figueroa. Skor 1-0.

Burkina Faso sempat mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Camara pada menit 45+4. Namun, tendangan tersebut masih berada tipis di atas gawang AS.

Amerika Serikat justru berhasil mencetak gol kedua. Melalui skema serangan balik pada menit ke 45+6, Peyton Miller berhasil melakukan tusukan dari sisi kanan pertahanan Burkina Faso. Umpannya berhasil diselesaikan Nimfasha Berchimas. Skor 2-0 Amerika Serikat memimpin di babak pertama.

Burkina Faso melakukan pergantian pada awal babak kedua untuk mengejar ketertinggalan. Pelatih Brahima Traore memasukkan Aly Sokondu dan Aboubacar Camara untuk mengganti Junior Traore dan Balde Bah. Strategi itu membuat Burkina Faso bermain lebih terbuka. Ouattara dan Alio berhasil membuka peluang pada lima menit pertama.

Dengan intensitas serangan Burkina Faso yang meningkat, Amerika Serikat bermain lebih rapat di sekitar kotak penalti untuk mempersulit lawan melakukan penyelesaian akhir. Hingga menit ke-75, Burkina Faso punya 21 peluang mencetak gol dengan empat peluang tepat sasaran. Amerika Serikat yang menguasai 54 persen bola hanya membuat lima peluang, tiga di antaranya tepat sasaran.

Burkina Faso terus mencari celah pertahanan AS. Usaha itu baru berbuah pada menit ke-89 melalui aksi Jack Diarra, pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Ousmane Camara. Memanfaatkan kesalahan pemain AS dalam menghalau bola, ia berhasil menggiring bola ke dalam kotak penalti. Sontekannya mengelabui kiper Adam Beadry. Skor 2-1 masih untuk keunggulan AS.

Tim Brahima Traore berusaha mencari gol penyeimbang. Mereka tampil keluar menyerang, tetapi hingga enam menit tambahan waktu, tak ada gol tercipta. Kemenangan 2-1 AS bertahan hingga pluit panjang berbunyi.

Kemenangan membawa Amerika Serikat ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. AS menjadi pemuncak klasemen Grup E dengan enam poin hasil dari kemenangan atas Korea Selatan pada laga sebelumnya. Prancis, sementara ini, masih berada di peringkat kedua dan Burkina Faso harus angkat koper lebih cepat.

Susunan Pemain Utama Amerika Serikat vs Burkina Faso

Amerika Serikat: Adam Beaudry; Oscar Verhoeven, Tahir Reid-Brown, Tyler Hall, Stuart Hawkins; Matthew Corcoran, Pedro Soma, Paulo Rudisill; Nimfasha Berchimas, Peyton Miller, Keyrol Figueroa.

Pelatih: Gonzalo Segarez

Burkina Faso: Isidore Traore; Junior Traore, Faycal Traore, Lassina Traore, Landry Yameogo; Balde Bah, Ousmane Camara, Arouna Outtara, Idrissa Sore, Emmanuel Ouedraogo; Souleymane Alio.

Pelatih: Brahima Traore

