Klasemen Piala Dunia U-17 2023 Jumat 17 November: Brasil, Argentina, Iran, dan Jepang Lolos ke 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil, Argentina, Iran, dan Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Jumat, 17 November. Kini sudah ada 15 tim yang melaju.

Timnas Brasil lolos setelah mengalahkan Inggris 2-1. Mereka melaju sebagai runner-up C denga nilai 6, kalah selisih gol dari Inggris. Dari grup sama Iran juga lolos sebagai peringkat ketiga terbaik setelah mengalahkan Kaledonia Baru 5-0.

Jepang melaju sebagai peringkat ketiga terbaik dari Grup D. Mereka berhasil mengalahkan Senegal 2-0. Argentina, yang menang 4-0 atas Polandia, lolos sebagai juara grup ini. Sedangkan Senagal jari runner-up.

Juara dan runner-up terbaik berhak lolos ke babak 16 besar, ditemani empat peringkat ketiga terbaik dari enam grup.

Rekap Hasil Piala Dunia U-17 2023, Jumat, 17 November:

Grup C

Inggris vs Brasil 1-2

Iran vs Kaledonia Baru 5-0.

Grup D

Senegal vs Jepang 0-2

Polandia vs Argentina 0-4.

Klasemen Grup C

Klasemen Grup D

Klasemen Peringkat 3 Terbaik

No Grup Negara Main Gol Poin 1 C Iran 3 +5 6 2 D Jepang 3 +1 6 3 B Ubekistan 3 0 4 4 A Indonesia 3 −2 2 5 F Meksiko 2 −2 1 6 E Korea Selatan 2 −3 0

Timnas U-17 Indonesia, yang kalah 1-3 dari Maroko pada Kamis malam, masih menempati posisi keempat klasemen peringkat 3. Namun, posisinya di ujung tanduk. Tim Garuda Muda akan tersingkir bila ada pemenang di laga Meskikso vs Selandia Baru dan Korea Selatan vs Burkina Faso, Sabtu, 18 November.

Indonesia hanya akan lolos bila kedua laga itu imbang, dengan dengan skor untuk Meskiko vs Selandia Baru haru 0-0.

Daftar tim yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023:

1. Maroko

2. Ekuador

3. Spanyol

4. Mali

5. Uzbekistan

6. Inggris

7. Senegal

8. Prancis

9. Amerika Serikat

10. Jerman

11. Venezuela

12. Brasil

13. Jepang

14. Iran

15. Argentina.

