Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Selasa 21 November: 4 Laga Live, Ada Argentina, Jerman, Maroko

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Dunia U-17 2023 pada Selasa, 21 November 2023, akan menapilkan empat pertandingan babak 16 besar. Delapan tim akan bersaing untuk menyusul Brasil dan Spanyol yang sudah lebih dahulu lolos.

Pada sore hari, mulai 15.30, dua laga akan berlangsung, disiarkan langsung SCTV dan Indosiar. Laga Mali vs Meksiko akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan partai Jerman vs Amerika akan tersaji di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Pada malam hari, mulai 19.00 WIB, dua laga lain akan hadir, juga disiarkan oleh SCTV dan Indosiar. Pertandingan Maroko vs Iran akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan Argentina melawan Venezuela di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Pada Senin kemarin, 20 November, dua tim sudah lolos ke babak 8 besar, Brasil menang 3-1 atas Ekuador. Sedangkan Spanyol menyingkirkan Jepang 2-1.

Di babak perempat final, Brasil akan menghadapi Argentina atau Venezuela. Sedangkan Spanyol menantikan pemenang laga Jerman vs AS.

Hasil dan Jadwal Babak 16 Besar

Senin, 20 November 2023

Ekuador vs Brasil 1-3

Spanyol vs Jepang 2-1.

Selasa, 21 November 2023

15.30 Mali vs Meksiko (Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, live Indosiar dan Vidio)

15.30 Jerman vs Amerika (Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, live SCTV dan Vidio)

19.00 Maroko vs Iran (Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, live SCTV dan Vidio)

19.00 Argentina vs Venezuela (Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, live Indosiar dan Vidio).

Rabu, 22 November 2023

15.30 Inggris vs Uzbekistan (JIS, live Indosiar dan Vidio)

19.00 Prancis vs Senegal (JIS, live Indosiar dan Vidio).

