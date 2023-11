Hadapi Timnas Spanyol U-17 di Perempat Final Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Jerman: Tim yang Beruntung yang Akan Menang

Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Timnas Jerman U-17 akan menghadapi Spanyol dalam laga babak perempat final Piala Dunia U-17 2023. Kedua kesebelasan akan bentrok di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Pelatih Jerman U-17, Christian Wueck mengatakan laga kontra Spanyol dipastikan akan sangat menarik. Pasalnya, Paris Brunner dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang notabene memiliki kekuatan dalam penguasan bola.

Wueck mengatakan laga kontra Spanyol tentunya akan sangat sulit bagi Jerman. Namun, ia mengaku sudah mengantongi kekuatan skuad asuhan Jose Maria Lana dan itu bisa menjadi acuan Jerman akan menerapkan strategi apa di laga nanti.

"Berikutnya kami akan menghadapi Spanyol dan ini akan sangat sulit. Tapi kami sudah memahami kekuatan mereka karena bermain melawan Spanyol di kualfikasi Eropa. Jadi mereka akan menyulitkan," kata Wueck, Selasa, 21 November 2023.

Menurut dia, Hernandez Torres dan kawan-kawan memiliki kemampuan individu di atas rata-rata, sehingga akan menyulitkan Jerman di pertandingan nanti. Meski begitu, Jerman tetap siap berlaga melawan Spanyol dan mengamankan satu tiket babak semi final Piala Dunia U-17 2023.

"Spanyol sangat bagus secara individual dan pemain mereka sangat muda. Ini akan menjadi laga, yang mana tim yang beruntung akan menang," ucap Wueck.

Di babak 16 besar, Jerman menang 3-2 dari Amerika Serikat meski kalah dalam penguasaan bola. Hal ini menjadi yang pertama kalinya bagi Noah Darvich dan kawan-kawan di ajang Piala Dunia U-17 2023.

Skuad AS tercatat mampu menguasai bola dengan persentase mencapai 56 persen, sementara Jerman hanya mencatatkan penguasaan bola sebanyak 33 persen saja. Wueck mengatakan meski banyak diserang AS, lini belakang Jerman terbukti kokoh dan beberapa kali menggagalkan peluang emas AS untuk mencetak gol.

"Ya ini harus menjadi evaluasi kami jelang laga yang berikutnya, karena kami akan menghadapi Spanyol. Mereka adalah tim yang sangat bagus, tapi hal ini juga membuktikan bahwa pertahanan kami sangat kokoh. Saya senang kami bisa lolos ke babak berikutnya dan bertemu Spanyol," katanya.

Laga timnas Spanyol U-17 vs Jerman U-17 di perempat final Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di JIS pada Jumat, dengan jadwal kick-off 15.30 WIB.

