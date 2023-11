Rekap Hasil, Klasemen, Top Skor Liga Italia Pekan Ke-13: AC Milan Kalahkan Fiorentina, Napoli Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan menang 1-0 saat menjamu Fiorentina dalam pertandingan Liga Italia pekan ke-13, Sabtu, 26 November. Sedangkan Napoli menang 2-1 di kandang Atalanta.

Penalti bek Prancis Theo Hernandez di babak pertama memberi AC Milan kemenangan 1-0 di kandang atas Fiorentina. Ini menjadi kemenangan pertama mereka dalam lima pertandingan Serie A.

Hernandez memecah kebuntuan dari titik penalti di masa tambahan waktu babak pertama. Penalti itu diberikan wasit setelah ia dilanggar Fabiano Parisi.

Tommaso Pobega nyaris membawa Milan unggul di penghujung babak pertama melalui sundulannya ke tiang dekat, namun kiper Fiorentina Pietro Terracciano berhasil memanfaatkannya.

Adapun Fiorentina hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-60 ketika umpan silang Nico Gonzalez dibelokkan oleh bek Milan dan membentur tiang jauh. Pada masa tambahan waktu, kiper Milan Mike Maignan menyelamatkan tembakan jarak dekat dari Rolando Mandragora dengan wajahnya.

Kemenangan ini menempatkan Milan di urutan ketiga klasemen dengan 26 poin, tertinggal lima poin dari pemimpin klasemen Inter Milan. Fiorentina berada di urutan keenam dengan 20 poin.

Dalam pertandingan lain, Napoli menang 2-1 saat bertandang ke Atalanta. Gol dari Khvicha Kvaratskhelia dan Eljif Elmas di setiap babak, menempatkan mereka di posisi keempat klasemen Liga Italia.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-13, live Bein Sports)

Sabtu, 25 November 2023

Salernitana vs Lazio 2-1

Atalanta vs Napoli 1-2

AC Milan vs Fiorentina 1-0.

Minggu, 26 November 2023

18:30 WIB Cagliari vs Monza

21:00 WIB Empoli vs Sassuolo

21:00 WIB Frosinone vs Genoa

Senin, 27 November 2023

00:00 WIB AS Roma vs Udinese

02:45 WIB Juventus vs Inter Milan

Selasa, 28 November 2023

00:30 WIB Verona vs Lecce

02:45 WIB Bologna vs Torino.

