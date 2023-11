Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-13: Juventus vs Inter Milan 1-1, AS Roma Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel tim dua besar klasemen Liga Italia, Juventus vs Inter Milan, berakhir tanpa pemenang. Laga pekan ke-13 yang berlangsung di Turin, Senin dinihari, 27 November 2023, berakhir 1-1.

Juventus unggul lebih dahulu lewat gol Dusan Vlahovic pada menit ke-27. Ia mencetak gol setelah menerima umpan di dalam kotak penalti dari Federico Chiesa.

Inter berhasil membalas lewat gol Lautaro Martinez pada menit ke-33. Pemain Argentina ini berlari cerdas ke dalam kotak penalti, mengambil kendali bola hasil umpan silang Marcus Thuram dan mencetak gol ke sudut gawang.

Hasil ini membuat Inter tetap berada di puncak klasemen dengan 32 poin. Juve berada di urutan kedua dengan 30 poin setelah masing-masing menjalani 13 pertandingan.

AS Roma Menang

Dalam pertandingan lain, Paulo Dybala mencetak satu gol dan membuat assist lainnya saat AS Roma menang 3-1 di kandang saat melawan Udinese.

Roma membuka skor pada menit ke-20 ketika Dybala melepaskan tendangan bebas ke kotak penalti yang disundul Gianluca Mancini ke gawang. Udinese menyamakan kedudukan sebelum satu jam lewat gol sundulan mereka sendiri melalui Florian Thauvin

Sembilan menit menjelang pertandingan berakhir, Dybala membawa Roma kembali unggul saat menerima umpan dari Romelu Lukaku. Stephan El Shaarawy memastikan kemenangan Roma dengan golnnya pada menit ke-90.

Roma naik ke peringkat kelima klasemen dengan 21 poin, tertinggal tiga poin dari Napoli di peringkat keempat. Udinese berada di urutan ke-16.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-13, live Bein Sports)

Sabtu, 25 November 2023

Salernitana vs Lazio 2-1

Atalanta vs Napoli 1-2

AC Milan vs Fiorentina 1-0

Minggu, 26 November 2023

Cagliari vs Monza 1-1

Empoli vs Sassuolo 3-4

Frosinone vs Genoa 2-1

AS Roma vs Udinese 3-1

Juventus vs Inter Milan 1-1.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selasa, 28 November 2023

00:30 WIB Verona vs Lecce

02:45 WIB Bologna vs Torino.

Klasemen Liga Italia