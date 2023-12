Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-16: Newcastle Kalahkan Manchester United 1-0, Arsenal Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 2-3 Desember 2023, menampilkan rangkaian laga pekan pekan ke-14. Newcastle United mengalahkan Manchester United, sedangkan Arsenal menang atas Wolves.

Newcastle United menang 1-0 saat menjamu Manchester United di St. James' Park. Gol tunggal dalam laga ini dicetak Anthony Gordon pada menit ke-56, setelah memanfaatkan umpan Kieran Trippier.

Newcastle bangkit setelah pekan sebelumnya kalah 0-2 dari Borunemouth. Mereka naik ke posisi kelima klasemen dengan nilai 26.

Manchester United menderita kekalahan pertamanya dalam empat laga. Tim asuhan Erik ten Hag ini turun ke posisi ketujuh klasemen dengan nilai 24.

Dalam laga lin, Arsenal berhasil mengalahkan Wolves 2-1 dalam laga di Emirates Stadium. Mereka langsung unggul dua gol lewat Bukayo Saka dan Martin Odegaard. Wolves hanya membalas sekali lewat Matheus Cunha.

Kemenangan ini memantapkan posisi Arsenal di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 33, unggul 4 poin dari Manchester City di posisi kedua. Wolves ada di posisi ke-13 dengan nilai 15.

Dalam pertandingan lain, Burnely berpesta goldan mengalahkan Sheffield United dengan skor 5-0. Brentford menekuk Luton 3-1, sedangkan Everton menang 1-0 di markas Nottingham Forest.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-14, live Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

Arsenal vs Wolverhampton 2-1

Brentford vs Luton Town 3-1

Burnley vs Sheffield United 5-0

Nottingham Forest vs Everton 0-1

Newcastle vs Manchester United 1-0.

Minggu, 3 Desember 2023

21:00 Bournemouth vs Aston Villa

21:00 Chelsea vs Brighton

21:00 Liverpool vs Fulham

21:00 West Ham vs Crystal Palace

23:30 Manchester City vs Tottenham (SCTV).

Klasemen Liga Inggris





