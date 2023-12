Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-14: Inter Milan Kalahkan Napoli 3-0, AS Roma Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan kembali merebut puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Napoli dengan skor 3-0 dalam pertandingan pekan ke-14 di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, Senin dinihari, 4 Desemebr 2023.

Nerazzurri tampil dominan di kandang juara bertahan ini. Mereka sempat menjebol gawang lawan lewat Marcus Thuram pada menit ke-13. Gol ini dibatalkan wasit dengan bantuan VAR karena offside.

Inter akhirnya meraih tiga gol yang sah, lewat Hakan Calhanoglu pada menit ke-44, Nicola Barella (61), dan gol Marcus Thuram (85).

Ini menjadi kemenangan kedua dalam 13 pertemuan terakhir antara kedua tim. Bagi Inter hasil ini menjadi kemajuan setelah pekan lalu ditahan Juventus 1-1. Mereka naik ke puncak klasemen dengan mengemas nilai 35, unggul 2 angka dari Juventus yang mereka geser kembali ke posisi kedua.

Napoli menelan kekalahan keduanya dalam tiga laga terakhir. Tim juara bertahan ini ada di posisi kelima dengan nilai 24, kalah selisih gol dari AS Roma di posisi keempat.

AS Roma naik ke posisi empat besar setelah menag 1-2 di markas Sassuolo. Tim asuhan Jose Mourinho ini meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Sassuolo di posisi ke-16 dengan nilai 15.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-14, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

Monza vs Juventus 1-2

Genoa vs Empoli 1-1

Lazio vs Cagliari 1-0

AC Milan vs Frosinone 3-1.

Minggu, 3 Desember 2023

Lecce vs Bologna 1-1

Fiorentina vs Salernitana 3-0

Udinese vs Verona 3-3

Sassuolo vs AS Roma 1-2

Napoli vs Inter Milan 0-3.

Selasa, 5 Desember 2023

02:45 WIB: Torino vs Atalanta.

