Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga Inggris Pekan Ke-16: Liverpool Kalahkan Crystal Palace 2-1, Mo Salah Bikin Gol dan Sumbang Assist

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Crystal Palace vs Arsenal tersaji pada pekan ke-16 Liga Inggris di Selhurst Park, London, Sabtu malam, 9 Desember 2023. Liverpool memenangi laga ini dengan skor 2-1.

Palace mampu unggul lebih dahulu. Mereka menjebol gawang Liverpool pada menit ke-57, lewat gol penalti Jean-Philippe Mateta.

Crystal Palace mendapat pukulan pada menit ke-75. Mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Jordan Ayew mendapat kartu kuning kedua.

Hanya berselang semenit, Liverpool berhasil memanfaatkan keunggulan pemain menjadi gol. Mohamed Salah menjebol gawang Palace, setelah mendapat umpan dari Curtis Jones.

Liverpool berbalik unggul pada menit ke-90+1. Harvey Elliott mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Mohamed Salah.

Liverpool meraih kemenangan ketiga secara beruntun. The Reds naik ke puncak klasemen dengan mengemas nilai 37, unggul satu poin dari Arsenal yang baru bermain 15 kali.

Crystal Palace gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 16.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Vidio)

Sabtu, 9 Desember 2023

Crystal Palace vs Liverpool 1-2.

22:00 Brighton vs Burnley

22:00 Manchester United vs Bournemouth

22:00 Sheffield United vs Brentford

22:00 Wolves vs Nottingham

Minggu, 10 Desember 2023

00:30 Aston Villa vs Arsenal (SCTV)

21:00 Everton vs Chelsea

21:00 Fulham vs West Ham

21:00 Luton vs Manchester City

23:30 Tottenham vs Newcastle (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 16 36-15 37 2 Arsenal 15 33-14 36 3 Aston Villa 15 34-20 32 4 Manchester City 15 36-17 30 5 Tottenham Hotspur 15 29-22 27 6 Manchester United 15 18-18 27 7 Newcastle United 15 32-17 26 8 Brighton 15 32-27 25 9 West Ham United 15 26-25 24 10 Chelsea 15 26-24 19 11 Brentford 15 23-21 19 12 Fulham 15 21-26 18 13 Wolves 15 20-25 18 14 Crystal Palace 16 15-22 16 15 AFC Bournemouth 15 18-30 16 16 Nottingham Forest 15 16-27 13 17 Everton 15 18-20 10 18 Luton Town 15 16-30 9 19 Burnley 15 15-33 7 20 Sheffield United 15 11-41 5

