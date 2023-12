Jadwal Live Liga Champions Rabu Dinihari 13 Desember 2023: Penentuan Nasib Manchester United dan Napoli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Rabu dinihari, 13 Desember 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan terakhir dari Grup A hingga D. Nasib Manchester United dan Napoli akan ditentukan.

Manchester United, yang bersaing di Grup A, akan melawan Bayern Munchen. MU ada di dasar klasemen dengan posisi yang kritis. Mereka mengemas nilai empat, tertinggal satu poin dari Copenhagen dan Galatasary yang akan saling berhadapan. Bayern Munchen sudah lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup.

Kemenangan dalam laga ini tak akan cukup bagi MU. Mereka baru akan lolos bola menang dan laga lainnya di grup itu berakhir seri. Bila menang dan laga lain berakhir dengan kemenangan salah satu tim, tim asuhan Erik ten Hag ini akan terdegradasi ke Liga Europa. Bila kalah, mereka dipastikan akan tersingkir.

Napoli, yang berlaga di Grup C, akan berusaha menyusul Real Madrid ke babak 16 besar. Mereka akan menjamu Braga, pesaing utamanya. Napoli kini mengemas nilai tujuh, sedangkan Braga memiliki empat poin. Tim asal Itala itu hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke babak 16 besar.

Malam ini juga ada aksi Arsenal, Inter Milan, Real Sociedad, dan PSV Eindhoven yang sudah lolos. Simak jadwalnya:

Rabu, 13 Desember 2023

00:45 Lens vs Sevilla

00:45 PSV vs Arsenal (SCTV)

03:00 FC Copenhagen vs Galatasaray

03:00 Inter Milan vs Real Sociedad

03:00 Manchester United vs Bayern Munchen (SCTV)

03:00 Napoli vs Braga

03:00 Salzburg vs Benfica

03:00 Union Berlin vs Real Madrid

Melihat posisi klasemen dan jadwal malam ini, berikut peta persaingannya:

Grup A:

Bayern Munchen sudah lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Copenhagen (5), Galatasaray (5), dan Manchester United (4) masih berpeluang lolos ke babak 16 besar atau ke playoff Liga Europa.

Grup B:

Arsenal dan PSV sudah lolos ke babak 16 besar, dengan Arsenal berstatus juara grup. Lens (5) dan Sevilla (2) masih berebut tiket ke Liga Europa.

Grup C:

Real Madrid sudah lolos sebagai juara grup. Napoli (7) dan Braga (4) akan berebut tiket kedua. Union Berlin (2) masih berpelung lolos ke Liga Europa.

Grup D:

Real Sociedad dan Inter Milan sudah lolos. Sama-sama mengemas nilai 11, keduanya akan berebut posisi juara grup. Salzburg (4) dan Benfica (1) berebut tiket Liga Europa.