Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan Berduel Lagi di Arab Saudi Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bakal kembali berduel di Arab Saudi. Hal ini dipastikan setelah Inter Miami mengumumkan keikutsertaannya dalam ajang pramusim Riyadh Season Cup yang diikuti juga oleh Al Nassr.

Ini menjadi bagian dari tur pramusim internasional pertama Inter Miami. The Herons diagendakan melakoni dua pertandingan dalam ajang tersebut. Pertama melawan Al Hilal pada 29 Januari 2024, lalu Al Nassr pada 1 Februari 2024.

Direktur Olahraga Inter Miami Chris Henderson mengatakan pertandingan ini bakal memberi dampak positif untuk tim. Menghadapi tim seperti Al Hilal dan Al Nassr yang memiliki kualitas bagus, dapat menjadi bekal bagi Inter Miami menatap musim baru Major League Soccer (MLS).

"Pertandingan-pertandingan ini akan memberikan uji coba penting untuk tim kami. Lalu turut memberi manfaat juga karena kami akan memasuki musim baru. Kami sangat antusias mendapat kesempatan bertanding melawan tim sekelas Al Hilal dan Al Nassr," ujar dia dikutip dari ESPN pada Senin, 11 Desember 2023.

Adding a stop to our Preseason International Tour

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi