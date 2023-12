Jadwal Liga 1 Pekan 23 Bergulir Mulai Sabtu 16 Desember, Simak 4 Fakta Penting Laga Pekan Sebelumnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-23 musim 2023-2024 akan bergulir mulai Sabtu, 16 Desember. Rangkaian laga ini bakal menjadi penutup tahun sebelum jeda hingga mulai dipertandingkan kembali pada 4 Februari tahun depan.

Sebelumnya, akan ada laga tunda Persebaya Surabaya vs Persis Solo. Pertemuan kedua tim untuk pekan ke-18 itu mestinya digelar pada awal November lalu, tetapi baru akan dimainkan pada Rabu, 13 Desember. Kedua kesebelasan dijadwalkan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai 18.00 WIB.

Hingga pekan ke-22, persaingan papan atas klasemen sementara Liga 1 berlangsung ketat. Persib Bandung yang berada di posisi kedua pekan lalu, tergusur ke peringkat tiga setelah dipermalukan di kandang sendiri, saat menjamu Persik Kediri pada Minggu, 10 Desember lalu.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Marc Klok dan rekan-rekannya kalah 0-2. Itu menjadi kekalahan pertama Persib setelah 14 pertandingan tak terkalahkan di Liga 1.

Hal menarik lainnya, dua pertandingan pekan ke-22 yang berlangsung pada Minggu malam, 10 Desember, Persib Bandung vs Persik Kediri dan Persita Tangerang vs Persikabo 1973, dimimpin wasit asal Jepang.

Berikut empat fakta seputar pertandingan pekan ke-22 Liga 1:

1. Borneo FC Kokoh di Puncak Klasemen, Persib Bandung Tergusur dari Posisi Runner-up

Borneo FC kokoh di puncak klasemen Liga 1 setelah memetik kemenangan kandang 2-0 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Segiri, Kalimantan Timur, Sabtu lalu. Tiga poin tambahan yang diraih di laga ini membuat tim berjuluk Pesut Etam mengemas 48 poin, unggul delapan poin dari tim di bawahnya, Bali United.

Bali United naik ke posisi runner-up setelah bermain imbang 1-1 di kandang Dewa United pada Jumat pekan lalu. Hasil itu membuat tim berjuluk Serdadu Tridatu menggusur Persib Bandung ke peringkat ketiga dengan selisih satu poin.

Persib tak bisa kembali menggeser Bali United setelah kalah di kandang 0-2 melawan Persik Kediri pada Minggu. Nilainya tetap 39 poin.

2. Wasit Jepang Pimpin Pertandingan Liga 1 Pekan 22 Minggu Malam

Dua pertandingan pekan ke-22 Liga 1, Persib Bandung vs Persik Kediri dan Persita Tangerang vs Persikabo 1973 pada Minggu malam, 10 Desember 2023, masing-masing dipimpin wasit asal Jepang, Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki.

Terkait dengan kepemimpinan wasit Jepang ini, anggota Komite Wasit PSSI, Jimmy Napitupulu, mengungkapkan tujuannya untuk memberikan motivasi kepada wasit lokal agar bisa mencontoh kinerja pengadil lapangan dari Negeri Sakura.

"Iya betul (dua wasit Jepang akan pimpin laga Liga 1 malam ini). Kami kan punya referee chairman dari Jepang, Yoshimi Ogawa dan kebetulan J-League sedang libur pekan ini sehingga kami minta tolong sama dia untuk menghadirkan wasit dari Jepang dua orang, dapatlah Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura," ujar dia saat dihubungi Tempo, Minggu, 10 Desember 2023.

Kehadiran wasit Jepang di Liga 1, kata Jimmy, hanya sementara waktu. Namun, pihak Komite Wasit berencana untuk membawa wasit-wasit Liga Jepang ke Indonesia secara rutin untuk bisa memimpin pertandingan Liga 1, setidaknya sebulan sekali.

3. Debut Kiper Kevin Ray Mendoza Bersama Persib Bandung di Liga 1

Kiper Kevin Ray Mendoza, yang bergabung dengan Persib pada bursa transfer paruh musim, 27 November lalu, menjalani debut di Liga 1. Pemain dengan tinggi 1,87 meter ini lahir di Herning, Denmark, 29 September 1994.

Pemain berkebangsaan Filipina, 29 tahun, ini pindah ke Bandung dengan status bebas transfer dari klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, yang dibela sejak Februari 2021. Sebelumnya, dia bermain untuk sejumlah klub negara asalnya.

Debutnya melawan Persik tidak berakhir manis. Gawang Persib kebobolan dua kali di laga ini dan semuanya berasal dari skema bola mati. Namun, terlepas dari itu, dia melakukan sejumlah penyelamatan apik sepanjang pertandingan.

4. Wiljan Pluim Cetak Gol Perdana untuk Borneo FC

Wiljan Pluim mencetak gol pertamanya untuk Borneo FC di Liga 1 dalam kemenangan 2-0 atas PSIS Semarang dalam laga kandang, Sabtu lalu. Mantan kapten PSM Makassar ini menggandakan keunggulan Pesut Etam di laga tersebut dengan memanfaatkan assist dari Fathur Rahman, menyusul gol Adam Alis pada menit ke-43.

Laga Borneo FC vs PSIS Semarang itu adalah laga keempat Pluim sejak kepindahannya dari PSM. Pemain berkebangsaan Belanda berusia 34 tahun itu lebih dari tujuh tahun membela asal Makassar.

Jadwal Pertandingan Pekan ke-23 Liga 1:

Sabtu, 16 Desember 2023

15.00 WIB

PSIS Semarang vs Madura United (Indosiar)

RANS Nusantara FC vs Borneo FC (Vidio)

19.00 WIB

Persija Jakarta vs PSS Sleman (Indosiar)

Minggu, 17 Desember 2023

15.00 WIB

Persis Solo vs Dewa United (Vidio)

Persikabo 1973 vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

19.00 WIB

Bhayangkara vs Persita Tangerang (Vidio)

Barito Putera vs Arema FC (Indosiar)

Senin, 18 Desember 2023

15.00 WIB

Persik Kediri vs PSM Makassar (Indosiar)

19.00 WIB

Bali United vs Persib Bandung (Indosiar)

