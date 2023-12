Daftar 14 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions, yang Terbaru Napoli dan Copenhagen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tim kembali lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dengan demikian sudah ada 14 tim yang melaju dan tersisa dua tiket yang akan diperebutkan Kamis dinihari nanti, 14 Desember 2023.

Kedua tim yang baru lolos itu adalah Copenhagen (Denmark) dan Napoli (Italia). Keduanya sama-sama memenangi laga terakhir babak penyisihan grup.

Copenhagen menang 1-0 saat menjamu Galatasaray. Klub asal Denmark ini unggul berkat gol Lukas Lerager pada menit ke-58. Lerager kemudian mendapat kartu merah pada menit ke-90.

Mereka melaju sebagai runner-up grup Grup A, menyusul Bayern Munchen yang sudah lebih dahulu melaju. Galatasaray berhak atas tiket Liga Europa. Sedangkan Manchester United, yang kalah 0-1 dari Bayern Munchen, tersingkir.

Dalam pertandingan lain, Napoli lolos sebagai runner-up Grup C. Mereka melaju setelah menang 2-0 atas rival utamanya, Braga. Gol kemenangan tim Italia ini dicetak Serdar Staci (menit 9) dan Victor Osimhen (33).

Napoli finis sebagai runner-up grul dengan mengemas nilai 10, terpaut 8 poin dari Real Madrid yang menjadi juara grup. Braga (4 poin) lengser ke Liga Europa. Sedangkan Union Berlin, yang kalah 1-2 dari Real Madrid, tersingkir.

Hasil Liga Champions

(Pekan keenam)

Rabu, 13 Desember 2023

Lens vs Sevilla 2-1

PSV vs Arsenal 1-1

FC Copenhagen vs Galatasaray 1-0

Inter Milan vs Real Sociedad 0-0

Manchester United vs Bayern Munchen 0-1

Napoli vs Braga 2-0

Salzburg vs Benfica 1-3

Union Berlin vs Real Madrid 2-3.

Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions:

Grup A: Bayern Munchen, Copenhagen

Grup B: Arsenal, PSV Eindhoven

Grup C: Real Madrid, Napoli

Grup D: Real Sociedad, Inter Milan

Grup E: Atletico Madrid, Lazio

Grup F: Borussia Dortmund

Grup G: Manchester City, Leipzig

Grup H: Barcelona.

Tim yang Lolos ke Liga Europa

Grup A: Galatasaray

Grup B: Lens

Grup C: Braga

Grup D: Benfica

Grup E: Feyenoord

Grup F: -

Grup G: Young Boys

Grup H: -.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan