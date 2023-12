Bahas Kontrak Baru dengan AS Roma, Jose Mourinho Minta Perpanjangan Dua Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembicaraan antara AS Roma dan Jose Mourinho mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak telah dimulai. Namun, seperti dilansir La Gazzetta dello Sport pada Selasa, 12 Desember 2023, pelatih asal Portugal itu menginginkan kontrak baru berdurasi dua tahun di tengah minat dari Newcastle United.

Kontrak Mourinho saat ini di Stadio Olimpico akan selesai pada akhir musim ini dan menurut laporan tersebut, negosiasi antarperantara kini telah dimulai. Laporan itu mengklaim Mourinho meminta kontrak baru berdurasi dua tahun, sementara Roma tampaknya bersedia menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun.

Bukan rahasia lagi sebagian besar pendukung Giallorossi ingin melihat The Special One berada di bangku cadangan dalam waktu lama. Minggu lalu, mereka memasang spanduk untuk Mourinho di Stadio Olimpico, menyebutnya sebagai ‘Romanista seumur hidup.’

Surat kabar olahraga Italia itu menyebutkan dorongan dari para penggemar dan hasil terbaru yang diperoleh Mourinho telah meyakinkan Friedkin Group—pemilik AS Roma—mempertimbangkan ketersediaan sang pelatih untuk memperpanjang masa tinggalnya di Stadio Olimpico.

Roma saat ini menempati posisi keempat dalam klasemen Liga Italia Serie A, mengemas 25 poin yang sama dengan Bologna yang berada di bawahnya. Roma masih tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.

Laporan tersebut mengklaim kedua belah pihak terbuka untuk mendiskusikan kesepakatan baru, dengan Roma bersedia mengonfirmasi gaji sang pelatih sekitar 7,5 juta euro atau Rp 126,74 miliar per musim.

Negosiasi akan terus berlanjut selama beberapa pekan ke depan dan pembicaraan hanya bisa gagal jika hasil Roma memburuk di paruh kedua musim ini dan jika klub besar mengetuk pintu Mourinho.

Gazzetta menyebut Real Madrid dan Newcastle United sebagai dua klub yang berpotensi meminati The Special One. The Magpies dikatakan sangat tertarik pada ahli taktik asal Portugal itu karena pemilik klub ‘terpesona’ oleh mantan bos Chelsea, Tottenham, dan Manchester United itu.

