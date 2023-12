Jadwal bola Jumat Dinihari 15 Desember 2023: Liverpool dan West Ham di Liga Europa, Aston Villa di Liga Conference

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat dinihari, 15 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Europa dan Liga Conference. Kompetisi kasta kedua dan ketiga di Eropa ini akan memasuki pekan terakhir.

Dari Liga Europa, ada dua pertandingan yang akan disiarkan langsung oleh SCTV. Keduanya melibatkan tim asal Inggris, yakni Union SG vs Liverpool serta West Ham vs Freiburg.

Di Liga Europa, hanya juara grup yang langsung lolos ke babak 16 besar. Runner-up harus melewati playoff melawan tim yang turun dari Liga Champions. Sedangkan tim urutan ketiga akan lengser ke Liga Conferenca dan tim di posisi keempat akan tersingkir.

Liverpool saat ini sudah lolos ke babak 16 besar. The Reds sudah dipastikan menjuarai Grup E. Union SG (5) masih berebut tiket ke babak playoff dengan Toulouse (8) yang malam ini akan melawan LASK.

West Ham yang berlag di Grup A saat ini belum lolos. Mereka memiliki nilai sama dengan Freiburg (12), sehingga pertemuan malam nanti akan jadi final perebutan tiket babak 16 besar.

Jadwal Liga Europa malam ini juga akan menampilkan laga AS Roma vs Sheriff Tiraspol. Roma (10 poin) masih berusaha mengejar tiket 16 besar, bersaing dengan Slavia Praha (12) yang malam ini akan melawan Servette.

Klub Liga Inggris, Brighton, malam ini Marseille. Keduanya menjalani final perebutan tiket 16 besar dari Grup B. Marseille kini memuncaki klasemen dengan nilai 11, unggul satu poin dari Broghton.

Jadwal Liga Europa

(Pekan keenam, live Vidio)

Jumat, 15 Desember 2023

00:45 AS Roma vs Sheriff Tiraspol

00:45 Bayer Leverkusen vs Molde

00:45 LASK vs Toulouse

00:45 Panathinaikos vs Maccabi Haifa

00:45 Qarabag vs Hacken

00:45 Rennes vs Villarreal

00:45 Union SG vs Liverpool (SCTV)

00:45 Slavia Praha vs Servette

03:00 Ajax vs AEK Athens

03:00 Aris vs Sparta Praha

03:00 Betis vs Rangers

03:00 Brighton vs Marseille

03:00 Olympiacos vs TSC

03:00 Rakow vs Atalanta

03:00 Sporting CP vs Sturm Graz

03:00 West Ham vs Freiburg (SCTV).

