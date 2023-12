Hasil Liga Italia Pekan Ke-16: Juventus Ditahan Genoa 1-1, Buang Peluang Puncaki Klasemen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus hanya mampu bermain 1-1 dengan Genoa dalam pertandingan Liga Italia pekan ke-16 di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, Sabtu dinihari, 16 Desember 2023. Mereka membuang peluang untuk naik ke puncak klasemen.

Juventus unggul lebih dahulu lewat gol penalti Federico Chiesa pada menit ke-18. Genoa membalas lewat gol Albert Gumundsson pada menit ke-48.

Baca Juga: 5 Hal tentang Zlatan Ibrahimovic yang Diangkat Menjadi Penasihat Manajemen AC Milan

Juventus gagal menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 37, tertinggal satu angka dari Inter Milan yang ada di puncak. Inter baru akan melawan Lazio pada Minggu malam.

Genoa memperpanjang rekor kandang tak terkalahkan mereka menjadi empat pertandingan di liga. Mereka ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 16.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-16, live Bein Sport/Vidio)

Jumat, 15 Desember 2023

Genoa vs Juventus 1-1.

Sabtu, 16 Desember 2023

21:00 Lecce vs Frosinone

Minggu, 17 Desember 2023

00:00 Napoli vs Cagliari

02:45 Torino vs Empoli

18:30 AC Milan vs Monza

21:00 Fiorentina vs Verona

21:00 Udinese vs Sassuolo

Senin, 18 Desember 2023

00:00 Bologna vs AS Roma

02:45 Lazio vs Inter Milan

Selasa, 19 Desember 2023

02:45 Atalanta vs Salernitana.



Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan