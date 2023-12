Pengadilan Keluarkan Putusan Soal Liga Super Eropa, Andrea Agnelli Kutip Lagu U2 di Media Sosial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Juventus Andrea Agnelli mengutip syair lagu “Where the Streets Have No Name” dari grup musik U2 sebagai reaksi terhadap keputusan Pengadilan Uni Eropa yang telah meningkatkan harapan untuk pembentukan Liga Super Eropa.

Pengadilan Uni Eropa menyatakan pada Kamis, 21 Desember 2023, bahwa UEFA dan FIFA menyalahgunakan posisi dominan dan tidak dapat menghukum klub atau pemain yang terlibat dalam turnamen yang diselenggarakan di luar yurisdiksi mereka.

Baca Juga: Reaksi La LIga setelah Pengadilan Keluarkan Putusan soal Liga Super Eropa

Seperti dilansir Football Italia, Agnelli bereaksi dengan unggahan media sosial yang dipublikasikan di X, sebelumnya dikenal dengan Twitter, pada Kamis sore. Mantan Presiden Juventus, salah satu arsitek paling terkemuka dari Liga Super Eropa, menulis intro dari lagu terkenal U2, 'Where the Streets Have No Name.’

Dia menambahkan 'Cintai sepak bola' dan moto Juventus 'Fino alla Fine.’ Agnelli tidak mencuit selama hampir setahun. Unggahan sebelumnya di X adalah pada 6 Januari 2023, saat ia memberikan penghormatan kepada mendiang Gianluca Vialli di hari kematiannya.

Agnelli menjadi trending di X setelah putusan pengadilan itu. Agnelli adalah salah satu tokoh utama di balik Liga Super dan mengundurkan diri sebagai Ketua Asosiasi Klub Eropa (ECA) pada 2021 setelah 12 klub elite Eropa mengumumkan pembentukan kompetisi Eropa baru.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kebanyakan dari klub tersebut mundur dalam waktu 48 jam, meninggalkan Juventus, Barcelona, dan Real Madrid yang masih secara resmi terlibat dalam turnamen yang memisahkan diri tersebut.

Namun, Juventus memulai proses untuk keluar dari proyek pemisahan tersebut musim panas lalu, dan bukan suatu kebetulan Bianconeri belum merilis pernyataan menyusul keputusan ECJ, berbeda dengan Barcelona dan Real Madrid.

Agnelli mengundurkan diri sebagai presiden Juventus pada November 2022, tetapi keputusan tersebut tidak ada hubungannya dengan keterlibatannya dalam pembentukan Liga Super Eropa.

FOOTBALL ITALIA

Pilihan editor: Timnas U-20 Indonesia Gelar Pemusatan Latihan di Qatar Mulai 22 Desember, Diikuti 26 Pemain