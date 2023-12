Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-17: AC Milan Ditahan Salernitana 2-2, Luka Jovic Jadi Penyelamat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Luka Jovic menyelamatkan AC Milan dari kekalahan. Golnya pada akhir laga membuat Rossoneri meraih hasil imbang 2-2 dari Salernitana dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-17 di Stadio Arechi, Salerno, Sabtu dinihari WIB, 23 Desember 2023.

Milan membuka keunggulan pada menit ke-17. Fikayo Timori menjebol gawang lawan dengan sundulan memanfaatkan umpan Rafael Leao.

Salernitana menyamakan kedudukan pada menit ke-42 dari tendangan sudut. Federico Fazio berhasil melompat melewati Ruben Loftus-Cheek dan menyundul bola melewati Mike Maignan.

Tim tuan rumah berbalik memimpin pada menit ke-63. Antonio Candreva membawa bola ke tepi kotak penalti. Ketika Maignan mengharapkan umpan silang, Candreva justru langsung mengarahkan tendangannya ke gawang dan berbuah gol.

Suka cita suporter Salernitana melihat timnya akan berhsil meraih kemenangan kedua musim ini hancur di akhir laga. Gol Jovic di menit ke-90 menyelamatkan Milan dari kekalahan.

Salernitana tetap berada di dasar klasemen dengan nilai 9. Milan juga tetap berada di peringkat tiga dengan 33 poin, terpaut empat poin dari Juventus di peringkat dua yang akan menghadapi Frosinone pada hari Sabtu.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-17, live Bein Sport/Vidio)

Jumat, 22 Desember 2023

Empoli vs Lazio 0-2

Sassuolo vs Genoa 1-2

Monza vs Fiorentina 0-1

Salernitana vs AC Milan 2-2.

Sabtu, 23 Desember 2023

18:30 Frosinone vs Juventus

21:00 Bologna vs Atalanta

21:00 Torino vs Udinese.

Minggu, 24 Desember 2023

00:00 Inter vs Lecce

00:00 Verona vs Cagliari

02:45 AS Roma vs Napoli.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 16 39-7 41 2 Juventus 16 24-10 37 3 AC Milan 17 31-20 33 4 Fiorentina 17 26-18 30 5 Bologna FC 16 20-12 28 6 Napoli 16 28-19 27 7 Atalanta 16 28-19 26 8 AS Roma 16 28-19 25 9 Lazio 17 18-18 24 10 Torino FC 16 14-16 23 11 Monza 17 16-18 21 12 Lecce 16 19-21 20 13 Genoa 17 18-22 19 14 Frosinone 16 21-26 19 15 Sassuolo 17 25-32 16 16 Cagliari 16 16-29 13 17 Udinese 16 14-27 13 18 Empoli FC 17 10-30 12 19 Verona 16 13-23 11 20 Salernitana 17 14-36 9

