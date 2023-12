Pemain Timnas Indonesia Diduga Makan Mie Instan Saat TC di Turki, Netizen: Miris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang pemain timnas Indonesia diduga menyantap mie instan di sela-sela masa pemusatan latihan di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Hal ini menjadi perbincangan di media sosial X dalam beberapa jam terakhir hingga menimbulkan respons negatif.

Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh akun X @idn_abroad pada hari ini Selasa, 26 Desember 2023 pada pukul 15.14 WIB. Dalam unggahannya akun tersebut menyayangkan sikap pemain timnas Indonesia yang diduga makan mie instan tersebut.

"Miris. Sedang TC tapi masih colong-colong makan mie instan di dalam kamar. Dan dengan bangganya diupload lagi ke IG exclusive-nya. Kalau di luar kamar oke tanggung jawab pelatih, tapi kalau udah di dalam kamar jatuhnya personal. Apa nggak bisa nahan dua bulan nggak makan mie instan?" tulis akun tersebut.

Unggahan tersebut kemudian dibalas oleh akun X lainnya @MafiaWasit dengan sebuah tangkapan layar dari Instagram Story eksklusif Marselino Ferdinan. Terlihat seorang pemain yang diduga Witan Sulaeman sedang memasak mie instan goreng.

Netizen pun riuh dan memberikan respons negatif atas hal tersebut. Seperti @MichaeljamesKp yang menyebut sehebat apapun pelatih timnas, tetapi jika pemainnya tak berkualitas tidak akan berdampak. "Makannya kita kadang berharap tinggi-tinggi dengan timnas, pelatihnya kaliber oke, tapi balik lagi SDM-nya kita, gimana nggak mau full diaspora. Minimum they take care of their body and they able to play di liga Eropa."

Hal senada diungkapkan @hataramadhian yang menilai sebaiknya timnas Indonesia diperkuat penuh oleh pemain keturunan. "Cari full keturunan aja fix. Nggak peduli apa kata Towel dah." Akun @aripandudy_ bahkan membandingkan sikap pemain lokal dengan pemain naturalisasi Marc Klok yang memilih rehat dari media sosial. "Lihat Marc Klok rehat sosmed, terus lihat Marselino update gini, dari situ sudah bisa dinilai kualitas dan dedikasinya sebagaimana."

Tempo telah menghubungi asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto untuk mengonfirmasi kabar tersebut. Namun hingga artikel ini dimuat belum ada tanggapan.

Timnas Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki untuk persiapan menuju Piala Asia 2023. Pelatih Shin Tae-yong sebelumnya mengungkapkan pada sesi awal dia fokus untuk mematangkan fisik dan mental pemainnya. Skuad Garuda akan menjalani uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari, lalu menghadapi Iran di Qatar pada 9 Januari 2024.

