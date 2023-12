Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-18: Genoa vs Inter 1-1, Napoli vs Monza 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu dinihari, 30 Desember 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-18. Inter Milan dan Napoli sama-sama bermain imbang.

Inter Milan ditahan 1-1 saat bermain di kandang Genoa. Mereka sempat unggul lewat gol Marko Arnautovic (menit 42), tapi kemudian kebobolan oleh gol Radu Dragusin (45+7).

Kini Inter masih memuncaki klasemen. Mereka mengemas nilai 45, unggul lima poin dari Juventus yang baru akan melawan AS Roma malam ini.

Bagi Genoa hasil ini menjadi kemunduran. Mereka gagal menjaga kebangkitannya setelah pekan lalu menang 2-1 atas Sassuolo. Tim ini ada di pisisi ke-13 klasemen dengan nilai 20.

Dalam pertandingan lain, Napoli hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu Monza. Tim juara bertahan ini gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun.

Kini Napoli ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 28. Mereka tertinggal 17 angka dari Inter di puncak klasemen. Monza gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka menghuni posisi ke-11 dengan nilai 22.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-18, live Bein Sport/Vidio)

Jumat, 29 Desember 2023

Fiorentina vs Torino 1-0

Napoli vs Monza 0-0

Genoa vs Inter 1-1

Lazio vs Frosinone 3-1.

Sabtu, 30 Desember 2023

18:30 Atalanta vs Lecce

21:00 Cagliari vs Empoli

21:00 Udinese vs Bologna.

Minggu, 31 Desember 2023

00:00 AC Milan vs Sassuolo

00:00 Verona vs Salernitana

02:45 Juventus vs AS Roma.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 18 42-8 45 2 Juventus 17 26-11 40 3 AC Milan 17 31-20 33 4 Fiorentina 18 27-18 33 5 Bologna FC 17 21-12 31 6 Napoli 18 28-21 28 7 AS Roma 17 30-19 28 8 Lazio 18 21-19 27 9 Atalanta 17 28-20 26 10 Torino FC 18 15-18 24 11 Monza Calcio 18 16-18 22 12 Genoa 18 19-23 20 13 Lecce 17 19-23 20 14 Frosinone 18 23-31 19 15 Sassuolo 17 25-32 16 16 Hellas Verona 17 15-23 14 17 Udinese Calcio 17 15-28 14 18 Cagliari 17 16-31 13 19 Empoli FC 17 10-30 12 20 Salernitana 17 14-36 9

