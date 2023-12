Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-18: Juventus Kalahkan AS Roma, AC Milan Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Minggu dinihari WIB, 31 Desember 2023, menampilkan pertandingan pekan ke-18. Juventus mengalahkan AS Roma, sedangkan AC Milan menekuk Sassuolo.

Juventus menang tipis 1-0 atas AS Roma dalam pertandingan di Allianz Stadium. Keunggulan Si Nyonya Tua dipastikan oleh gol Adrien Rabiot di menit ke-47.

Juve mereih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 43, tertinggal dua poin dari Inter Milan.

AS Roma menelan kekalahan kedua dalam tiga laga terakhirnya. Mereka menghuni urutan ketujuh klasemen dengan nilai 28.

Dalam laga lain, AC Milan menundukkan tamunya, Sassuolo, dengan skor 1-0. Kemenangan ini diraih berkat gol Christian Pulisic di menit ke-59.

Kemenangan ini membuat AC Milan bisa menjaga posisinya di peringkat tiga klasemen. Mereka mengemas nilai 36, unggul 20 poin dari Sassuolo di posisi ke-16.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-18

Jumat, 29 Desember 2023

Fiorentina vs Torino 1-0

Napoli vs Monza 0-0

Genoa vs Inter 1-1

Lazio vs Frosinone 3-1.

Sabtu, 30 Desember 2023

Atalanta vs Lecce 1-0

Cagliari vs Empoli 0-0

Udinese vs Bologna 3-0

AC Milan vs Sassuolo 1-0

Verona vs Salernitana 0-1

Juventus vs AS Roma 1-0.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 18 42-8 45 2 Juventus 18 27-11 43 3 AC Milan 18 32-20 36 4 Fiorentina 18 27-18 33 5 Bologna FC 18 21-15 31 6 Atalanta 18 29-20 29 7 AS Roma 18 30-20 28 8 Napoli 18 28-21 28 9 Lazio 18 21-19 27 10 Torino FC 18 15-18 24 11 Monza Calcio 18 16-18 22 12 Genoa 18 19-23 20 13 Lecce 18 19-24 20 14 Frosinone 18 23-31 19 15 Udinese Calcio 18 18-28 17 16 Sassuolo 18 25-33 16 17 Hellas Verona 18 15-24 14 18 Cagliari 18 16-31 14 19 Empoli FC 18 10-30 13 20 Salernitana 18 15-36 12

