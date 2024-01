Piala Asia 2023: Profil 3 Lawan Timnas Indonesia di Fase Grup, Jadwal Bertanding, dan Rekor Pertemuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia akan melakukan perjalanan di ajang Piala Asia 2023. Keikutsertaan skuad Garuda ini adalah yang pertama sejak terakhir kali tampil pada 2007 atau hampir 17 tahun silam.

Ketika Piala Asia 2007, Indonesia berstatus sebagai tuan bersama Thailand, Vietnam dan Malaysia. Namun, tim asuhan Ivan Kolev saat itu tak mampu melaju ke babak gugur.

Pada Piala Asia 2023 yang akan dimainkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024, Timnas Indonesia masuk dalam Grup D bersama Jepang, Irak dan sesama wakil Asia Tenggara, Vietnam.

Berikut adalah profil-profil lawan-lawan Timnas Indonesia pada fase grup:

Irak

Timnas Irak akan menjadi lawan pertama Skuad Garuda pada pergelaran Piala Asia 2023 Grup D dan dijadwalkan akan dihelat di Stadion Ahmed Bin Ali, Ar-Rayyan, Senin, 15 Januari 2023. Skuad Singa Mesopotamia menjadi salah satu kesebelasan yang difavoritkan untuk melaju ke babak 16 besar bersama Jepang dengan status runner-up serta juara grup.

Pada edisi Piala Asia 2023, Irak tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah pada tahun lalu berhasil keluar sebagai juara Piala Teluk.

Selain itu, kini, skuad Irak juga merupakan gabungan dari pemain muda serta penggawa berpengalaman sehingga dapat menjadi salah satu kuda hitam yang layak diperhitungkan.

Irak memastikan satu tempat pada putaran final Piala Asia 2023 setelah mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka menempati posisi kedua Grup C ronde dua di bawah Iran.

Pada ronde ketiga, Irak hanya mampu menempati posisi keempat Grup A dengan total raihan 9 poin dari 10 pertandingan, berada di bawah Iran, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab.

Pencapaian terbaik Piala Asia: Juara 2007

Pencapaian terbaik turnamen lainnya: Medali emas Asian Games 1982, Juara Piala WAFF 2002, Juara Piala Teluk (3), Juara Piala Arab (4)

Peringkat FIFA: 68

Pelatih: Jesus Casas (Spanyol)

Pemain kunci: Ali Al Hamadi (penyerang)

Lima Pertemuan terakhir kontra Indonesia:

Rekor pertemuan Irak dan Indonesia

16/11/2023 Irak 5 - 1 Indonesia (Ronde dua Kualifikasi Piala Dunia 2026).

19/11/2013 Indonesia 0 - 2 Irak (Kualifikasi Piala Asia 2015).

06/02/2013 Irak 1 - 0 Indonesia (Kualifikasi Piala Asia 2015).

03/09/2000 Indonesia 3 - 0 Irak (Piala Kemerdekaan 2000).

01/09/2000) Indonesia 0 - 0 (Piala Kemerdekaan 2000).

Jadwal Irak di Piala Asia 2023

15 Januari 2024 vs Indonesia, Stadion Ahmad Bin Ali, Ar-Rayyan, 21.30 WIB.

19 Januari 2024 vs Jepang, Stadion Education City, Ar-Rayyan, 18.30 WIB.

24 Januari 2024 vs Vietnam, Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, 18.30 WIB.

Sejumlah pemain timnas Irak berpose sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Twitter @IraqNT_EN.

Vietnam

Lawan Timnas Indonesia pada pertandingan Grup D Piala Asia 2023 adalah sesama negara Asia Tenggara Vietnam yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat, 19 Januari 2023. Vietnam bukan merupakan kekuatan asing bagi Indonesia karena kedua kesebelasan berada dalam satu area yang sama sehingga kerap jumpa satu sama lain. Diprediksi Vietnam dan Indonesia akan memperebutkan tempat ketiga pada klasemen akhir Grup D agar dapat menjaga asa lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Skuad The Golden Star memastikan satu tempat pada ajang Piala Asia 2023 berkat keberhasilan mereka menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan menempati peringkat kedua Grup G ronde dua di bawah Uni Emirat Arab. Pada ronde ketiga, Vietnam tercatat menempati posisi juru kunci dengan menorehkan empat poin dari 10 pertandingan. Mereka berada di bawah Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman dan China. Pencapaian terbaik di Piala Asia: peringkat empat 1956*, 1960* (saat itu bertanding sebagai tim Vietnam Selatan) dan perempat final 2007, 2019.

Pencapaian terbaik turnamen lainnya: Juara Piala AFF (2) Peringkat FIFA: 94

Pelatih: Philippe Troussier (Prancis)

Pemain kunci: Pham Tuan Hai (pemain sayap/penyerang) Rekor Pertemuan Vietnam dan Indonesia: 09/01/2023 Vietnam 2 - 0 Indonesia (Piala AFF 2022)

06/01/2023 Indonesia 0 - 0 Vietnam (Piala AFF 2022)

15/12/2021 Indonesia 0 - 0 Vietnam (Piala AFF 2020)

07/06/2021 Vietnam 4 - 0 Indonesia (Kualifikasi Piala Dunia 2022)

15/10/2019 Indonesia 1 - 3 Vietnam (Kualifikasi Piala Dunia 2022) Jadwal Vietnam di Piala Asia 2023:

14 Januari 2024 vs Jepang, Stadion Al Thumama, Doha, 18.30 WIB.

19 Januari 2024 vs Indonesia, Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, 21.30 WIB.

24 Januari 2024 vs Irak, Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, 18.30 WIB.

Berikutnya profil Timnas Jepang...