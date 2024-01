Jadwal Liga Italia Pekan Ke-19 dan Klasemennya: Inter Milan dan Juventus Berebut Gelar Juara Paruh Musim

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki laga terakhir paruh pertama musim 2023-2024 pada akhir pekan ini. Inter Milan dan Juventus akan berebut gelar juara paruh musim atau 'Campione d'Inverno'.

Ini memang gelar tidak resmi, juga tak diakui sebagai sebuah prestasi. Tapi gelar ini setidaknya jadi idikator siapa yang menjadi calon kuat juara musim ini.

Inter Milan, yang ditahan Genoa 1-1 pada pekan sebelumnya, saat ini mengguncapi klasemen dengan nilai 45 dari 18 laga. Mereka unggul dua poin dari Juventus di posisi kedua.

Inter Milan akan menjamu Verona pada Sabtu malam, 6 Januari 2024. Sedangkan Juventus, yang terus menang dalam dua laga terakhirnya, akan berlaga di markas Salernitana sehari setelahnya.

Kedua tim lebih diunggulkan untuk menang dalam pertandingan nanti. Lawan mereka sama-sama ada di papan bawah klasemen. Verona menempati posisi ke-17 dengan nilai 14. Sedangkan Salernitana berada di dasar klasemen dengan nilai 20.

Terakhir kali Inter menjadi juara paruh musim adalah pada musim 2021-2022. Kala itu mereka gagal menjadi juara karena AC Milan kemudian menyalip mereka di putaran kedua.

AC Milan kini tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara. Mereka ada di posisi ketiga klasemen, namun terpaut 9 angka dari Inter Milan. Pekan ini mereka akan menyambangi Empoli pada Minggu, 7 Januari 2024.

Jadwal Liga Italia pekan ini juga akan menampilkan laga Torino vs Napoli dan Udinese vs Lazio.

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-19, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 6 Januari 2024

18:30 Inter vs Verona

21:00 Frosinone vs Monza.

Minggu, 7 Januari 2024

00:00 Lecce vs Cagliari

02:45 Sassuolo vs Fiorentina

18:30 Empoli vs AC Milan

21:00 Torino vs Napoli

21:00 Udinese vs Lazio.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Inter Milan 18 42-8 45 2 Juventus 18 27-11 43 3 AC Milan 18 32-20 36 4 Fiorentina 18 27-18 33 5 Bologna FC 18 21-15 31 6 Atalanta 18 29-20 29 7 AS Roma 18 30-20 28 8 Napoli 18 28-21 28 9 Lazio 18 21-19 27 10 Torino FC 18 15-18 24 11 Monza Calcio 18 16-18 22 12 Genoa 18 19-23 20 13 Lecce 18 19-24 20 14 Frosinone 18 23-31 19 15 Udinese Calcio 18 18-28 17 16 Sassuolo 18 25-33 16 17 Hellas Verona 18 15-24 14 18 Cagliari 18 16-31 14 19 Empoli FC 18 10-30 13 20 Salernitana 18 15-36 12