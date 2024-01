Jadwal Bola Malam Ini Selasa 9 Januari 2024: Timnas Indonesia, Carabao Cup, dan Coppa Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Selasa, 9 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Timnas Indonesia, Carabau Cup atau Piala Liga Inggris, dan Coppa Italia.

Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga uji coba menjelang Piala Asia 2023. Mereka akan melawan Iran di Qatar.

Ini merupakan uji coba ketiga bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya, dua kali dikalahkan Libya di Turki, dengan skor 0-4 dan 1-2.

Dari Piala Liga Inggris atau Carabao Cup akan hadir satu laga semifinal. Middlesbrough akan menjamu Chelsea dalam pertemuan pertema antara kedua tim. Semifinal lainnya akan mempertemukan Liverpool dan Fulham, besok.

Sementara itu, dari ajang Coppa Italia akan berlangsung satu pertandingan babak perempat final. Fiorentina akan menghadapi Bologna.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 9 Januari 2024

Uji Coba

00:00 Jepang vs Yordania

20:00 Burundi vs Aljazair

20:00 Equatorial Guinea vs Djibouti

20:00 Kirgyzstan vs Vietnam

20:00 Zambia vs Kamerun

20:30 Indonesia vs Iran.

22:30 Palestina vs Arab Saudi.

Rabu, 10 Januari 2024

Piala Liga Inggris

(Leg pertama semifinal)

03:00 Middlesbrough vs Chelsea (Mola TV)

Coppa Italia

(Babak perempat final)

03:00 Fiorentina vs Bologna (TVRI).

